МЕДАЛИ И РЕКОРДЫ В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ

Сборная Мордовии выступала в Новочебоксарске, где состоялись чемпионат и первенство Приволжского федерального округа в помещении. Наши спортсмены привезли домой 7 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей.

«Выступление наших легкоатлетов в Новочебоксарске еще раз доказало, что в Мордовии идет поступательно развитие не только в традиционных дисциплинах королевы спорта - это выносливость, ходьба, метания, но и в тех видах, где ранее результаты были ниже, чем у наших соседей», - подчеркивает главный архивариус легкой атлетики в нашей республике Вячеслав Мочалов.

Впервые в истории мордовской легкой атлетики норматив мастера спорта в беге на дистанции 60 метров с барьерами выполнил представитель КСШОР Артем Уткин. Еще один легкоатлет бывшей ШВСМ Кирилл Рудаков стал третьим в семиборье. Рекорд Мордовии в беге на 60 метров установила спортсменка СШОР имени Петра Болотникова Ирина Курбакова. Очередные победы одержали легкоатлетки КСШОР Ирина Белова (60 метров) и Юлия Исаева (прыжок в длину, тройной прыжок). В прыжках в высоту у мужчин третий результат продемонстрировал Илья Никонов, у девушек 2001-2002 годов рождения «бронзу» выиграла Мария Ильинская. На дистанции 200 метров третьей к финишу прибежала Юлия Ступина.

Высоких результатов добились мордовские ходоки. «Золото» себе в актив занесли: Даниил Гринин, Эльвина Муратова и Полина Веряскина (все - 5 км). «Серебром» пополнили собственные коллекции Кристина Фомина (5 км), Геннадий Михайлусов (5 км), Елена Сергеева (3 км) и Дарья Голубечкова (5 км). Обладателями «бронзы» стали: Николай Максимов, Олеся Комарова, Николай Тихонов, Николай Марков и Олег Козлов (все - 5 км). Сергей Попов стал первым в беге на 60 и 200 метров.