ПРИВОЛЖСКИЕ БАТАЛИИ В САРАНСКЕ

Новогодняя афиша
Новый год - время перемен. Одни люди обещают сами себе с 1 января начать новую жизнь, отказаться от вредных привычек, а другие - стать лучше и...
Новый год - время перемен. Одни люди обещают сами себе с 1 января начать новую жизнь, отказаться от вредных привычек, а другие - стать лучше и...
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»
В число доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина вошли несколько представителей Мордовии
Петр Тултаев разбирался в перипетиях жителей общежития на ул. Студенческой
«Люди должны иметь возможность работать и получать хорошую зарплату»
Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», традиционно проходящий в Саранске, познакомит мордовского...
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...
Согласно восточному гороскопу Желтая Собака отличается добрым нравом и завидным оптимизмом
Готовящийся к переезду в Мордовию Алексей Улюкаев поднял тему о «поборах за все» в системе исполнения наказаний