ПРИВОЛЖСКИЕ БАТАЛИИ В САРАНСКЕ

Спорт

 

В Саранске завершилось первенство Приволжского федерального округа, медали которого оспаривали юные представительницы всех 13 регионов. В групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта победила сборная Нижегородской области, вместе с которой на пьедестал поднимались гимнастки из Татарстана и Ульяновской области. 
В личном многоборье по программе первого спортивного разряда в возрастной группе 2006-2007 годов рождения в число призеров вошли: Полина Благовская (Ульяновск), Елизавета Серебрякова (Пенза) и София Карманова (Нижний Новгород). В личном многоборье по программе кандидатов в мастера спорта (среди спортсменок 2003-2005 годов рождения) отличились: Дария Сергаева, Анастасия Чистякова и Евгения Гусева (все - Нижегородская область).
В командном многоборье «золото» досталось нижегородкам, «серебро» - татарочкам, «бронза» - соседкам из Пензы. Сборная Мордовии заняла 7-е место в итоговом ранжире. Зачетные баллы команде принесли выступления Ульяны Корпуновой, Алии Юсуповой, Анны Порватовой, Евы Грачевой, Елизаветы Никишиной и Серафимы Вартановой. Также стоит отметить, что сразу две гимнастки - 15-летняя Ева Грачева и 12-летняя Ульяна Корпунова - смогли пробиться в финалы личного многоборья. По итогам приволжского первенства сформирована сборная, которая представит наш федеральный округ на первенстве России.

 

                       

 

 

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