ПАДАЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ СНЕГ

8714 рублей на первенца
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
«Люди должны иметь возможность работать и получать хорошую зарплату»
Готовящийся к переезду в Мордовию Алексей Улюкаев поднял тему о «поборах за все» в системе исполнения наказаний
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
В число доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина вошли несколько представителей Мордовии
Бывшего главного судебного пристава Мордовии 53-летнего Сергея Перова обвиняют в служебном подлоге ради получения льготных путевок
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
В преддверии Нового года «Вечерний Саранск» по традиции решил вспомнить самые примечательные события года минувшего
Новое судебное решение в деле о расстреле сельской свадьбы