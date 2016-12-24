ПАДАЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ СНЕГ

Снежный покров на территории Мордовии наконец-таки установился. И это дает отличную возможность для проведения всевозможных соревнований, главные из которых - республиканские первенство и чемпионат. 21 января на саранской «Биатлонке» состоялся первый этап. Энтузиасты здорового образа жизни состязались в лыжном мастерстве в двенадцати возрастных категориях - от юношей до ветеранов.

На лыжню выходили представители муниципальных районов, спортивных коллективов и спортшкол, а также гости из соседних регионов. На повестке дня была индивидуальная гонка свободным стилем на дистанциях 3, 5 и 10 километров. К участию в первом официальном старте допускались спортсмены, имеющие разряд не ниже третьего (среди мужчин и женщин) и не ниже третьего юношеского (среди юношей и девушек). Следующий этап состоится 4 февраля в Рузаевке. Город железнодорожников примет индивидуальную гонку классическим стилем (на тех же дистанциях).