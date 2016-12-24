МАКСИМ ТИШКИН СЫГРАЕТ С «ШАЛЬКЕ-04»

Новогодняя афиша
Новый год - время перемен. Одни люди обещают сами себе с 1 января начать новую жизнь, отказаться от вредных привычек, а другие - стать лучше и...
Новый год - время перемен. Одни люди обещают сами себе с 1 января начать новую жизнь, отказаться от вредных привычек, а другие - стать лучше и...
Накануне новогодних праздников в региональном отделении Пенсионного фонда прошла пресс-конференция. Управляющий ОПФР по РМ Владимир Василькин...
Готовящийся к переезду в Мордовию Алексей Улюкаев поднял тему о «поборах за все» в системе исполнения наказаний
Петр Тултаев разбирался в перипетиях жителей общежития на ул. Студенческой
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
В Саранске выбрали лучшие сувениры
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...
Бывшего главного судебного пристава Мордовии 53-летнего Сергея Перова обвиняют в служебном подлоге ради получения льготных путевок
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»