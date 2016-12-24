МАКСИМ ТИШКИН СЫГРАЕТ С «ШАЛЬКЕ-04»

Спорт

 

Стало известно, где продолжит карьеру 28-летний воспитанник мордовского футбола Максим Тишкин. Из далекого Хабаровска уроженец села Большая Елховка перебрался на противоположный конец страны - в Калининград. Расставание с амурскими «армейцами» прошло по обоюдному согласию. После чего, как и предполагалось, долго ходить в свободных агентах мастеровитому защитнику не пришлось.
На днях Максим подписал контракт с «Балтикой», и это все-таки возвращение, нежели переезд на новое место работы. Клуб из Янтарного края хорошо знаком Тишкину. Год назад он провел в стане «моряков» немало времени, однако выйти на поле весной по причине травмы так и не довелось. А затем последовало предложение из Премьер-лиги, от чего обычно не отказываются. Состоявшийся контракт доказывает, что на футболиста из Саранска в самом западном регионе России по-прежнему очень рассчитывают. К тому же относительно недавно ключевым игроком «Балтики» был один из близких друзей и «однокашников» Тишкина по «Мордовии-88» - Дмитрий Сысуев, ныне радующий болельщиков «Уфы». Не исключено, что и этот фактор сыграл немаловажную роль.
В настоящий момент в послужном списке Максима Тишкина 54 матча в РФПЛ (за «Уфу», «Мордовию», «Томь» и «СКА-Хабаровск»), а также выступления за рязанскую «Звезду» и костромской «Спартак». «Балтийцы» сейчас находятся на ведущих ролях в ФНЛ - имеют на балансе 40 очков и занимают высокое 6-е место. И еще один любопытный момент. 22 марта подопечные Игоря Черевченко откроют «Стадион Калининград» товарищеским матчем с немецким «Шальке-04». От души желаем Максиму новых успехов!

 

 

                       

 

 

 

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