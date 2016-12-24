ТРИУМФ МОРДОВСКОЙ ШКОЛЫ НА МЕМОРИАЛЕ ИВАНА ПОДДУБНОГО

С 19 по 21 января в Краснодаре бушевали страсти крупного международного турнира - Гран-при «Иван Поддубный» - традиционных соревнований, берущих свое начало в далеком 1962 году. На ковры Дворца спорта «Олимп» выходили ведущие борцы страны, так как повод был самый что ни на есть подобающий. За ходом турнира пристально наблюдал тренерский штаб национальной сборной с целью остановить свой выбор на тех, кто в майские праздники представит Россию на домашнем чемпионате Европы в Каспийске.

Подводя общий итог, можно гордиться тем, что под флагом Мордовии успешно выступили сразу 12 борцов-классиков. Обладателями золотых наград стали Заур Кабалоев (весовая категория до 63 кг), Сергей Емелин (60 кг) и Артем Сурков (67 кг). «Серебро» было завоевано Алексеем Киянкиным (67 кг) и Гаджимурадом Джалаловым (82 кг). «Бронзой» пополнили свои послужные списки Жамболат Локьяев (60 кг), Павел Салеев (67 кг), Егор Депцов (72 кг) и Руслан Варданян (77 кг). На пятых местах, которых тоже надо еще суметь добиться, расположились Максим Сурков (67 кг), Евгений Салеев (87 кг) и Мурат Локьяев (97 кг). Солидно, не правда ли?!

Даже по одному перечислению можно понять, что больше всего мордовских болельщиков интриговал вес до 67 килограммов. Была твердая уверенность, что в данной категории без медалей мы точно не останемся. Так и вышло - сразу три награды различного достоинства. Полный комплект! Нашим главным героем вновь стал Артем Сурков, с которым, как показывает практика, в последнее время можно сладить только в спорном бою, с присутствием судейских симпатий. Немного жаль лишь, что на пути к триумфам лучшему спортсмену Мордовии 2015 и 2017 годов из раза в раз приходится «отодвигать» своих партнеров, земляков, друзей, а порой даже родного брата-близнеца. Но это спорт, и тут ничего не поделаешь. Кто-то все равно должен пройти дальше, а кто-то - уступить дорогу.

Борьба Суркова продолжает воодушевлять. Пожалуй, уже нет сомнений в том, что именно на него будет делать ставку главный тренер сборной России Гоги Когуашвили. Поэтапно Артем шел к «золоту» через следующих соперников: Стиг-Арне Берге (Норвегия) - 8:0, Максим Сурков - 8:0, Азамат Ахмедов (Ямало-Ненецкий АО, Свердловская область) - 2:0, Алексей Киянкин - 2:1. Норвежец, к слову, бронзовый призер Рио-2016. Между тем все большую популярность обретает шутка о том, что олимпийский чемпион Ислам-бека Альбиев, наблюдая за успехами Артема Суркова, «нервно курит в сторонке». Все-таки его пекинской медали скоро исполнится 10 лет… Добавим, что финалисту Киянкину в полуфинале также пришлось преодолевать «междоусобный» барьер - в виде Павла Салеева, который в «бронзовом» поединке поборол Арташа Мирзаханяна. И Киянкин, безусловно, еще одна грозная сила, с которой предстоит столкнуться Альбиеву по факту возвращения в борьбу.

Особняком стоит и победа Сергея Емелина. Перед турниром победителя молодежного первенства Европы многие специалисты расценивали как способного «выстрелить». Однако организаторы предпочли развести по разным концам сетки Степана Мараняна и Мингияна Семенова. В итоге Маранян проиграл в четвертьфинале, а затем не смог пробиться даже в «пятерку». Мордовский спортсмен, напротив, буквально рвал и метал. Его «жертвами» стали Родион Саматов, Рубен Минасян, Артур Петросян и тот самый калмык Мингиян Семенов - заслуженный мастер спорта и главный конкурент Емелина в споре за статус первого номера в национальной сборной.

Действующий чемпион России в весе 66 кг Заур Кабалоев из обновленной весовой «раскладки» выбрал цифру 63 - и не прогадал. По именам данная категория нисколько не уступала сурковской. Достойную репутацию имеют Заур Курамагомедов (бронзовый призер Лондона-2012), Ибрагим Лабазанов (двукратный чемпион России), Санал Семенов (брат-близнец Мингияна). Именно Курамагомедова, о котором, правда, два с половиной года ничего не было слышно, оставил не у дел в первом раунде Кабалоев. Далее были пройдены чеченец Артур Сулейманов и алтаец Алексей Тадыкин. А вот финал не состоялся из-за травмы Семенова, и «золото» досталось Зауру автоматом.

Невозможно пройти мимо веса 87 кг. К этому обязывают звездные имена Алексея Мишина и Евгения Салеева. 8 февраля олимпийский чемпион Афин-2004 отпразднует свой 39-й день рождения. Но возраст абсолютно не мешает ему пребывать в приличной физической форме. На противоположном от Мишина «полюсе» турнирной сетки находился Сосруко Кодзоков. Но чемпионские лавры на сей раз достались 24-летнему Бекхану Оздоеву. Перед встречей с ним Мишин оставил не у дел Богдана Чуркина и Евгения Богомолова, однако ингуш оказался заметно сильнее. Евгений Салеев сломил сопротивление Гочи Гагнидзе и кубинца Даниэля Хечаварры, но также был вынужден уступить будущему победителю (0:4 - в первом периоде, 3:0 - во втором). И, видимо, как раз эта схватка отняла львиную долю сил. В битве за «бронзу» удачливее был башкир Азамат Бикбаев.