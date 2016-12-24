Прокурор запросил Бесхмельнову 16 лет строгого режима

Судебный процесс по делу 56-летнего водителя Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РМ Владимира Бесхмельнова вышел на финишную прямую. Завтра 18 января Ленинский суд Саранска огласит приговор по этому резонансному делу.

По версии обвинения, именно Владимир Бесхмельнов 7 марта 2017 года открыл огонь из карабина по знакомым в одном из кабинетов предприятия «Ремстрой». Смертельное ранение получил друг Бесхмельнова - 62-летний эксперт предприятия «Промдиагностика» Виктор Жуткин. И если бы не энергичные действия присутствовавших, список жертв, вероятно, пополнился бы и другими именами. Правоохранительные органы инкриминировали Бесхмельнову обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса: «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов».

Накануне Международного женского дня Владимир Бесхмельнов с приятелем выпили водки и отправились к знакомым на «Ремстрой», административное здание которого размещается по ул. Строительной. В тот вечер там собралась компания старых знакомых во главе с директором предприятия Александром Щемеровым. Мужчины играли в карты. Но пришедшему Бесхмельнову отдыхающие оказались не рады и выпроводили незваного гостя.

Обиженный таким отношением Бесхмельнов отправился домой, взял охотничий карабин и вернулся в здание «Ремстроя». Пройдя к кабинету «обидчиков», он с ходу выстрелил в прикрытую дверь. Пуля насквозь прошила живот Виктора Жуткина. Мужчины совместными усилиями повалили Бесхмельнова на пол, когда раздался еще один выстрел. На этот раз стрелок ни в кого не попал. Раненому Виктору Жуткину друзья вызвали «скорую помощь», а Бесхмельнову удалось скрыться. На следующий день он был задержан в доме приятеля в Лямбирском районе. Спустя десять дней после расстрела Виктор Жуткин скончался в больнице.

В ходе судебного следствия подсудимый Бесхмельнов заявил, что умысла убивать друга у него не было. В судебных прениях государственный обвинитель просил признать подсудимого виновным по всем эпизодам обвинения и назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а гражданский иск потерпевшей удовлетворить в полном объеме.

Защитник Бесхмельнова просил суд переквалифицировать его действия с убийства и покушения на убийство двух и более лиц на причинение смерти по неосторожности, а по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов оправдать в связи с отсутствием состава преступления.