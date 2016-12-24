СБОРНАЯ ТЕНЬГУШЕВА И КОВЫЛКИНА ПРЕУСПЕЛА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ВЫКСЕ

В городе Выкса Нижегородской области состоялся межрегиональный турнир среди девушек 2000 - 2001 г. р. В соревнованиях приняли участие четыре коллектива, в том числе команда «Мордовия», в составе которой под руководством Дмитрия Глушичкина и Николая Сазонова выступали юные футболистки из Теньгушева и Ковылкина.

В полуфинале представители региона-13 встречались с выксунским «Металлургом», выступающим в первенстве своей области. Игра завершилась с крупным счетом 5:2 (хет-трик Ирины Хмельковой, дубль Валерии Звездиной). В финале нашим девушкам противостояла команда выксунской СОШ-12, принимавшая участие в проекте «Мини-футбол в школу». Результат вышел еще более разгромным - победа 5:0. Отличились Ольга Орлова (дважды), Анастасия Моисеева, Ирина Хмелькова и Мария Натуральнова. Бронзовые награды выиграла команда «Кулебаки» из одноименного города на юго-западе Нижегородской области.

Тем временем в Ковылкине состоялся пятый открытый турнир «Хрустальный мяч». Соревнования проходили по клубному зачету среди команд девушек 2003 - 2005 годов рождения и 2006 - 2008 годов рождения. Первое место заняла команда «Экстрим» (Нижегородская область), второе - «Аврора» (Рязанская область), третье - «Олимп» (Республика Мордовия).