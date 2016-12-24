ВАЖНЫЙ ЭТАП КУБКА РОССИИ

Наши стреляющие лыжники принимали участие в четвертом этапе Кубка России, который состоялся в столице Удмуртии Ижевске. Наряду с прочим соревнования являлись отборочными к чемпионату и первенству Европы. Приводим вашему вниманию итоговые места, которых добились ведущие силы и юная поросль мордовского биатлона.

Пятый этап Кубка России с 7 по 11 февраля примет столица Башкортостана Уфа. Шестой этап состоится в Тюмени (с 21 по 25 февраля). Седьмой этап с 3 по 7 марта пройдет в Новосибирске. Восьмой этап с 22 по 26 марта ждет Уват - село в Тюменской области (116 км северо-восточнее Тобольска).

Первые гонки. Спринт. Мужчины, 10 км - Павел Охотников (30-е место). Юниоры, 10 км - Николай Димитриев (11-е), Кирилл Анухриев (13-е), Андрей Кричун (41-е). Женщины, 7,5 км - Ирина Кручинкина (9-е), Елена Кручинкина (11-е), Наталья Ушкина (24-е), Наталья Шалаева (27-е), Надежда Дубова (44-е). Юниорки, 7,5 км - Анастасия Халиуллина (13-е), Алена Юдина (40-е).

Вторые гонки. Спринт. Мужчины, 10 км - Павел Охотников (19-е место), Евгений Гурьянов (57-е). Юниоры, 10 км - Николай Димитриев (24-е), Кирилл Анухриев (26-е), Андрей Кричун (41-е). Женщины, 7,5 км - Наталья Ушкина (7-е), Наталя Шалаева (25-е), Ирина Кручинкина (31-е), Елена Кручинкина (32-е). Юниорки, 7,5 км - Алена Юдина (18-е), Анастасия Халиуллина (40-е).