ГОНКИ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ ПРОЙДУТ 21 ЯНВАРЯ, 4 ФЕВРАЛЯ И 18 МАРТА

На 21 января намечены старт чемпионата и первенства Мордовии по лыжным гонкам. В этот воскресный день на лыжню рассчитывают выйти представители муниципальных районов, спортивных коллективов и республиканских спортшкол, а также гости из соседних регионов. Организаторы очень надеются, что к запланированной дате снежный покров в Саранске наконец-то обретет плотность. Если этого все-таки не произойдет, тогда индивидуальную гонку свободным стилем примет Чамзинка.

Соревнования пройдут в следующих возрастных группах: мужчины и женщины 1997 года рождения и старше, юниоры и юниорки (1998 - 1999 года рождения), старшие юноши и девушки (2000 - 2001 года рождения), младшие юноши и девушки (2002 года рождения и младше), ветераны (мужчины и женщины от 40 лет и старше). Состав команд муниципальных районов не ограничен. В итоговый зачет пойдут 8 лучших результатов (ветераны, мужчины и женщины, юниоры и юниорки) и 10 лучших результатов (юноши и девушки). К участию будут допущены мужчины и женщины с разрядом не ниже третьего, юноши и девушки с разрядом не ниже третьего юношеского. Иногородним спортсменам, попавшим в число призеров, вручат медали и грамоты (без начисления очков).

Старт соревнованиям 21 января будет дан в 11.00 (раздельный, с периодичностью в 30 секунд). На 4 февраля назначена индивидуальная гонка классическим стилем - в 11.00 (старт по аналогии с предыдущей гонкой). 18 марта состоится марафон - в 11.00 (свободный стиль, масс-старт).

За дополнительной информацией обращайтесь в республиканскую КСШОР. Контактный телефон 8 (8342) 24-68-86. Электронная почта shvsm_rm1@mail.ru. Мандатная комиссия начинает работу за неделю до начала соревнований (с 9.00 до 17.00) по адресу: Саранск, ул. Терешковой, 24 «А».