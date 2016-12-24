ПУТЕВКА В УЛАН-УДЭ

В минувшее воскресенье в соседнем Ульяновске состоялись чемпионат и первенство Приволжского федерального округа среди женщин. В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменок, которые представляли 13 регионов.

Под флагом нашей республики на берегах Волги и Свияги выступали три воспитанницы «Школы бокса имени Олега Маскаева» - Екатерина Пинигина (весовая категория 48 кг), Нурия Мясоутова (54 кг) и Кристина Шевлягина (57 кг). Пинигина и Мясоутова (на фото) добились «золота», разочаровав в финальных поединках ульяновских оппоненток и их верных болельщиков. Благодаря столь успешному выступлению Екатерина и Нурия завоевали путевки на чемпионат России, который в марте пройдет в столице Бурятии Улан-Удэ.