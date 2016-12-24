ВСЕ МЕНЬШЕ ПРОХОДНЫХ СОПЕРНИКОВ

Трудновато пришлось лидеру Высшей лиги «Б» в Барнауле. Хоккеисты «Алтая» хоть и идут на предпоследней строчке в турнирной таблице, а смогли изрядно потрепать нервы «Мордовии». В первом поединке победителя не удалось выявить ни в основное время, ни в овертайме, а буллиты впервые в сезоне не сложились. Дмитрий Саразов выводил саранскую команду вперед в счете - и с игры, и в серии штрафных бросков. Но, увы, госпожа Фортуна улыбнулась настырным хозяева - всем остальным, кто отправлялся на дуэль к вратарю, не удалось поддержать почин капитана.

После двух периодов во второй игре на табло также был равный счет. Александр Брыкин воплотил большинство в гол на 14-й минуте, а на 33-й - Иван Стребков восстановил паритет. Однако силы у подопечных Андрея Соловьева оказались небезграничными. На заключительном отрезке матча Максим Ахметзянов, Сергей Горячев и Николай Швейкин забросили умело и красиво, доведя дело до разгромного результата. Между тем «Ростов» в наступившем году выиграл все четыре матча и сдвинул «Тамбов» со второго места. «Волкам» испортил малину все тот же неуступчивый «Алтай», победивший во втором матче на берегах Цны по буллитам.

«Пока у меня нет ответа, почему мы играли не совсем так, как хотелось бы, - посетовал на пресс-конференции наставник ХК «Мордовия» Юрий Воробьев. - Два матча в целом вышли похожими - до начала третьего периода второй игры буквально один в один. Разница лишь в том, что мы реализовали численное преимущество два раза подряд. Быть может, этот фактор как раз и придал хоккеистам дополнительный импульс. Других ярких моментов у своей команды я, к сожалению, назвать не могу. Сейчас «Алтай» определенно сильнее, нежели в момент нашего первого приезда в Барнаул, когда мы победили со счетом 8:1. Сражаться с ним стало на порядок интереснее. Четвертьфинал плей-офф против «Алтая»?! Подобным образом я никогда не загадываю и каких-либо предпочтений в данном отношении не имею. Весной в борьбе на вылет не бывает проходных команд».

«АЛТАЙ» Барнаул - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:1 Б

(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Саразов (Дубинин, Кружилин, 18:39), 1:1 - Локтев (Соболев, Ковязин, 26:17). Серия буллитов: 0:0 - Янцен (вратарь), 0:1 - Саразов, 0:1 - Градусов (вратарь), 0:1 - Дубинин (вратарь), 0:1 - Тузов (мимо), 0:1 - Абозин (вратарь), 1:1 - Шубович, 1:1 - Бадрутдинов (мимо), 2:1 - Соболев, 2:1 - Закурин (вратарь).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Гордин - Бельский, Субботин - Нефедов - Закурин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Петраков - Ситнов, Медведев - Швейкин - Колычев.

«Алтай»: Волохин, Угаров - Стребков, Локтев - Соболев - Ковязин, Хафизов - Козлов, Градусов - Попов - Шубович, Осипов - Южанинов, Янцен - Евстифеев - Тузов, Вяткин - Сурков, Плешков - Василевский - Усов.

Штрафное время: «Алтай» 10 (0+6+4+0) - ХК «Мордовия» 12 (4+2+4+2).

14 января. Барнаул. Ледовый дворец «Герман Титов».

«АЛТАЙ» Барнаул -

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 - Брыкин (Абозин, Саразов, 13:54, +1), 1:1 - Стребков (Соболев, 32:21), 1:2 - Ахметзянов (Юнышев, 46:43), 1:3 - Горячев (Бадрутдинов, Юнышев, 50:26, +2), 1:4 - Швейкин (Петраков, Дубинин, 51:27).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Саетов - Бельский, Субботин - Нефедов - Закурин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Петраков - Ситнов, Медведев - Швейкин - Колычев.

«Алтай»: Власов, Угаров - Стребков, Локтев - Соболев - Ковязин, Хафизов - Козлов, Градусов - Попов - Шубович, Осипов - Южанинов, Янцен - Евстифеев - Тузов, Вяткин - Сурков, Кора - Василевский - Дмитриев.

Штрафное время: «Алтай» 12 (6+0+6) - ХК «Мордовия» 10 (2+4+4).

15 января. Барнаул. Ледовый дворец «Герман Титов».