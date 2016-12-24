«ЖИЛИЩНИК» ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Саранский «Жилищник» продолжает собирать титулы на ветеранской арене. Основную силу команды Виталия Фомина составляют тренеры Межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», они же бывалые в недавнем прошлом футболисты, возраст которых едва перевалил за 40-летний рубеж (Сергей Савочкин, Игорь Лайкин, Ренат Кутюшев, Алексей Федюнин, Юрий Гулякин).

В минувшую субботу коллектив, триумфально проявивший себя в летнем футбольном сезоне, добился успеха и на паркетной площадке. В финале ветеранского Кубка Мордовии, проводившегося впервые, конкуренцию многоопытным мастерам попытались составить представители Кадошкина. Крупное поражение 0:5 в первой встрече заставило «бело-черных» ударно начать ответный поединок. Однако грозная туча моментов воплотилась во взятие ворот всего лишь раз. А дальше все складывалось как в давнишней футбольной поговорке «Не забиваешь ты - забивают тебе». Вышедший со скамейки запасных Игорь Лайкин первым же касанием сравнял счет. В дальнейшем именитые «жилищники» и сами забивали, и предоставляли возможность порадоваться соперникам. В итоге - 5:4 в пользу объективно сильнейших. Заслуженный трофей победителям вручил президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков.

КУБОК МОРДОВИИ - 2017/2018

ВЕТЕРАНЫ. Четвертьфиналы: Краснослободск - Кадошкино - 3:2 и 2:3 (пен. 0:2), Чамзинка - «Метеор» - 4:1 и 1:3, «Горэлектротранс» - «Жилищник» - 3:3 и 3:5. Полуфиналы: Кадошкино - Ичалки - 4:3 и 7:1, Чамзинка - «Жилищник» - 2:4 и 5:9. ФИНАЛ: Кадошкино - «Жилищник» - 0:5 и 4:5.

ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2017/2018

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-го тура. 13 января: «Краснослободск» - ПФ «Атемарская» - 4:3 (А. Кряжев - 2, Д. Румков, А. Таушев / В. Шумкин - 3), «МГПИ-Евсевьевец» - Лямбирь - 4:3 (П. Кульнин, С. Авдошкин, Е. Стрелов, Н. Кадеев / Д. Елин, М. Нугаев, И. Ионов), «Агрофирма «Октябрьская» - Прокуратура РМ - 5:1 (М. Будников, Д. Дедов, П. Афанасьев, М. Баулин, Ф. Вахонин / Д. Лысов). 14 января: Ичалки - Атяшево - 3:3 (А. Демкин, А. Белосумов, А. Косынкин / Р. Сапожников, Е. Вдовин, А. Голубев), Белозерье - «Инженерия-Строй» - 1:7 (И. Нураев / Н. Назаркин - 3, П. Томилин - 2, В. Змеев, С. Ширшиков).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД. 1. «Инженерия-Строй» - 18 очков (6 игр, 6 побед, мячи 33:12). 2. «МГПИ-Евсевьевец» - 11 очков (5 игр, 3 победы, 2 ничьи, мячи 15:10). 3. Лямбирь - 10 очков (6 игр, 3 победы, 1 ничья, мячи 22:16). 4. «Агрофирма «Октябрьская» Большая Елховка - 10 очков (6 игр, 3 победы, 1 ничья, мячи 21:19). 5. ПФ «Атемарская» Атемар - 9 очков (6 игр, 3 победы). 6. Прокуратура РМ - 6 очков (5 игр, 2 победы, мячи 18:17). 7. «Агро-Атяшево» - 6 очков (6 игр, 1 победа, 3 ничьи, мячи 16:22). 8. Краснослободск - 6 очков (6 игр, 1 победа, 3 ничьих, мячи 21:31). 9. Белозерье - 4 очка (6 игр, 1 победа, 1 ничья, мячи 19:33). 10. Ичалки - 2 очка (6 игр, 2 ничьих, мячи 14:24).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ. 7-й тур. 20 января (суббота): «Инженерия-Строй» - МГПИ (12.00, ФОК Школы бокса Олега Маскаева), «Атемар» - «Атяшево» (14.00, ФОК Атемар). 21 января (воскресенье): «Ичалки» - «Лямбирь» (12.00, ФОК Ичалки), «Прокуратура» - «Краснослободск» (12.00, ФОК Школы бокса Олега Маскаева), «Белозерье» - АФ «Октябрьская» (14.00, ФОК Ромоданово).