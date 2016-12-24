КАСКАД МЕДАЛЕЙ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

В подмосковном Кратове состоялся международный турнир на призы олимпийской чемпионки Анны Гавриленко. В соревнованиях с красивым названием «Шаг к победе» приняли участие юные гимнастки из 15 российских городов, а также из Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Воспитанницы мордовского филиала Академии Ирины Винер пополнили личные коллекции новыми медалями. В групповых упражнениях первые места заняли «Бусинки» (девочки 2010 - 2011 годов рождения, занимающиеся под руководством Елены Миронюк) и «Сеньориты» (девочки 2007 - 2008 годов рождения из группы подготовки Натальи Озеровой). По результатам личной программы отличились: 2011 год рождения (группа «Б») - Дарья Корнишина (3-е место), 2011 год рождения (группа «А») - Карина Куликова (3-е место), 2010 год рождения (группа «Б») - Владислава Журавлева (2-е место), 2010 год рождения (группа «А») - Полина Левченко (1-е место), Дарья Рыжова (2-е место), Ксения Добрышкина (3-е место), 2009 год рождения (группа «А») - Полина Зотова (1-е место), 2008 год рождения (группа «Б») - Дарья Линькова (2-е место), 2007 год рождения (группа «А») - Анна Порватова (1-е место). Обладательницы наград являются подопечными тренеров Инны Шиловой и Елены Миронюк.