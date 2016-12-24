БИЛЕТЫ ЧМ-2018: ПРОДАЖИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ, БОЛЕЕ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ ЗАПРОСОВ

До начала грандиозного футбольного праздника - чемпионата мира по футболу FIFA России™ - остается меньше 150 дней. При этом спрос на билеты российского мундиаля продолжает расти - как в стране-организаторе турнира, так и во всем мире. Текущий этап продаж стартовал 5 декабря и продлится до 31 января (время завершения - в 12.00 по Москве). Согласно свежим данным от Международной федерации футбола, в настоящий момент запрошено 3 141 163 билета.

Болельщики со всех уголков планеты Земля имеют уникальную возможность стать частью крупнейшего турнира FIFA, подав заявку на сайте FIFA.com/bilet (только здесь, и нигде более). Основная доля заявок, как и ожидалось, поступает от российских любителей футбола. Наряду с этим в числе лидеров поклонники вида спорта номер один из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Колумбии, США, Испании, Польши и Китая. В общей сложности 38 процентов всех билетов запрошено зарубежными болельщиками.

Сейчас можно подавать заявки на билеты на 62 из 64 матчей ЧМ-2018 (кроме премьерной игры и финала). Весьма выгоден и пакет билетов на матчи, проходящие на определенном стадионе. Специальные предложения - так называемые Билеты болельщика (билеты на каждый из трех матчей группового этапа применительно к определенной команде) и Билеты болельщика на возможные матчи выбранной команды (билеты на каждый из четырех матчей плей-офф, в которых потенциально может принять участие соответствующая сборная).

Если количество заявок, поданных к 31 января, превысит число доступных билетов, заветные квитки будут распределяться путем случайной жеребьевки, о результатах которой должны известить не позднее 12 марта. Заявку можно подать в любой момент - без разницы, что в первый, что в последний день данного периода продаж. Все заявки будут иметь равные шансы, независимо от даты подачи.