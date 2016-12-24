«КАБЕЛЬЩИКИ» ДОСРОЧНО ОФОРМИЛИ ВЫХОД В ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

«Сарансккабель-Мордовия» досрочно шагнул в финальный этап чемпионата России среди мужских команд первой лиги в зоне «Центральный федеральный округ». Домашний тур подопечные Виктора Матвеева и Алексея Красникова с блеском выиграли. Только саратовские «энергетики» смогли забрать у «кабельщиков» одну из партий. В двух других матчах, против гостей из Калуги и Острогожска, прима мордовского волейбола исключительно доминировала.

Три убедительные победы способствовали тому, что Саранск стремглав взлетел на первую строчку в таблице группы «В». При этом для завоевания путевки в «финал шести» вполне хватило бы и третьего места. Заключительный тур предварительного этапа примет Тамбов. Местная команда наверняка постарается вернуть себе вершину таблицы. Впрочем, данное намерение будет уже скорее делом принципа, при полном отсутствии турнирного значения. «Сарансккабель» на берега Цны не поедет, так как волею календаря все свои игры уже провел. В настоящий момент за наш перспективный коллектив можно только порадоваться. Как не устает отмечать главный волейбольный функционер региона-13 Виктор Матвеев, республиканское руководство и президент Федерации волейбола Мордовии, министр экономики Владимир Мазов делают все, чтобы у команды не возникало никаких трудностей.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ - 2017/2018

МУЖСКИЕ КОМАНДЫ. ПЕРВАЯ ЛИГА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФОГРУППА «А»

Положение команд. 1. «Химик» Россошь - 17 очков (707:649). 2. «Полимер» Десногорск - 16 очков (487:420). 3. «Медина-Атлетик» Раменское - 15 очков (511:420). 4. ТулГТУ Тула - 4 очка (597:710). 5. «Вектор-МГТУ» Калуга - 2 очка (376:479).

В 4-м туре (11 - 14 января, Калуга) сыграют: «Химик» - «Полимер», «Вектор-МГТУ» - «Медина-Атлетик», «Полимер» - «Медина-Атлетик», «Химик» - «Вектор-МГТУ», «Медина-Атлетик» - «Химик», «Вектор-МГТУ» - «Полимер».

ГРУППА «В»

Результаты 4-го тура (Саранск): «Энергетик» Саратов - «Кристалл» Острогожск (123 мин.) - 3:2 (25:23, 25:23, 25:27, 21:25, 15:13), «Сарансккабель-Мордовия» Саранск - «Юниор» Калуга (70 мин.) - 3:0 (25:22, 25:19, 25:20), «Энергетик» - «Юниор» (85 мин.) - 3:0 (25:23, 22:25, 25:9, 25:18), «Кристалл» - «Сарансккабель-Мордовия» (73 мин.) - 0:3 (18:25, 22:25, 27:29), «Юниор» - «Кристалл» (87 мин.) - 1:3 (22:25, 25:20, 20:25, 23:25), «Сарансккабель-Мордовия» - «Энергетик» (86 мин.) - 3:1 (25:17, 25:21, 21:25, 25:19).

Положение команд: 1. «Сарансккабель-Мордовия» - 29 очков (999:862). 2. ВК «Тамбов» Тамбовская область - 24 очка (760:649). 3. «Энергетик» Саратов - 11 очков (747:785). 4. «Кристалл» Острогожск - 7 очков (750:832). 5. «Юниор» Калуга - 1 очко (666:794).

В 5-м туре (11 - 14 января, Тамбов) сыграют: «Энергетик» - «Юниор», ВК «Тамбов» - «Кристалл», «Юниор» - «ВК Тамбов», «Кристалл» - «Энергетик», ВК «Тамбов» - «Энергетик», «Кристалл» - «Юниор».