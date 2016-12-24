АРТЕМ СУРКОВ - ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН МОРДОВИИ

По доброй многолетней традиции, берущей начало еще в прошлом веке, спортивные журналисты ведущих печатных СМИ Мордовии составили рейтинг лучших спортсменов республики года минувшего. Во второй раз, как и в 2015 году, во главе списка борец греко-римского стиля Артем Сурков, к успехам которого мы с вами давно уже привыкли. Сурков - яркий пример того, как благодаря упорству и желанию сбываются самые заветные мечты. На сегодняшний день 24-летний уроженец Саранска по праву имеет реноме олимпийской надежды - не только для Мордовии, но и для России в целом.

СИЛЬНЕЙШИЕ В МОРДОВИИ - 2017

1. Артем СУРКОВ (греко-римская борьба)

2. Наталья УШКИНА (биатлон)

3. Сергей ШИРОБОКОВ (спортивная ходьба)

4. Елена АНЮШИНА (гребля на байдарках и каноэ)

5. Сергей ЕМЕЛИН (греко-римская борьба)

6. Александр КОЛБИН (пауэрлифтинг)

7. Анастасия СЕДОВА (лыжные гонки)

8. Денис ШЕБАНОВ (футбол)

9. Дмитрий САРАЗОВ (хоккей)

10. Евгений ШВЕЦОВ (паралимпизм)