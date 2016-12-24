АРТЕМ СУРКОВ - ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН МОРДОВИИ

Губа не дура
За суточный наем квартиры в Саранске в дни чемпионата просят до 225 тысяч рублей!
По доброй многолетней традиции, берущей начало еще в прошлом веке, спортивные журналисты ведущих печатных СМИ Мордовии составили рейтинг лучших спортсменов республики года минувшего. Во второй раз, как и в 2015 году, во главе списка борец греко-римского стиля Артем Сурков, к успехам которого мы с вами давно уже привыкли. Сурков - яркий пример того, как благодаря упорству и желанию сбываются самые заветные мечты. На сегодняшний день 24-летний уроженец Саранска по праву имеет реноме олимпийской надежды - не только для Мордовии, но и для России в целом.
СИЛЬНЕЙШИЕ В МОРДОВИИ - 2017
1. Артем СУРКОВ (греко-римская борьба)
2. Наталья УШКИНА (биатлон)
3. Сергей ШИРОБОКОВ (спортивная ходьба)
4. Елена АНЮШИНА (гребля на байдарках и каноэ)
5. Сергей ЕМЕЛИН (греко-римская борьба)
6. Александр КОЛБИН (пауэрлифтинг)
7. Анастасия СЕДОВА (лыжные гонки)
8. Денис ШЕБАНОВ (футбол)
9. Дмитрий САРАЗОВ (хоккей)
10. Евгений ШВЕЦОВ (паралимпизм)
За суточный наем квартиры в Саранске в дни чемпионата просят до 225 тысяч рублей!
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