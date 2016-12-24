СОСТЯЗАНИЯ ДАЙВИНГИСТОВ

В преддверии новогодних праздников в саранском Дворце водных видов спорта состоялись соревнования по подводному плаванию. Победителями на различных дистанциях в своих возрастных категориях стали следующие дайвингисты.

50 и 100 метров (классические ласты): Софья Чайка, Салават Шафеев, Вероника Карьгина, Денис Трифонов, Дарья Якупова, Павел Коншин. 100 метров (классические ласты): Никита Правденков. 50 метров (ныряние в ластах, длина): Ксения Акмаева, Кирилл Жалнин. 50 метров (моноласта): Софья Чайка, Андрей Потанин, Ксения Акмаева, Дамир Мангутов. Подъем груза (6 кг): Дарья Якупова, Влад Савельев, Екатерина Шуваева, Павел Игнатьев. Комбинированное плавание: Дарья Якупова, Сергей Кисляков, Павел Игнатьев. Транспортировка буя (4 х 50 метров): Никита Правденков, Дарья Якупова, Дамир Мангутов, Роман Митряков.

Наиболее преуспевшим в 2017 году воспитанникам спортивного центра «Старт» были вручены удостоверения и знаки мастеров спорта России. Почетное звание получили: Маргарита Авдонина, Арина Бабат, Павел Медов, Никита Правденков, Максим Панин, Артем Сарыгин, Анастасия Седойкина, Даниил Явкин и Дарья Якупова.