СОСТЯЗАНИЯ ДАЙВИНГИСТОВ

Губа не дура
За суточный наем квартиры в Саранске в дни чемпионата просят до 225 тысяч рублей!
В преддверии новогодних праздников в саранском Дворце водных видов спорта состоялись соревнования по подводному плаванию. Победителями на различных дистанциях в своих возрастных категориях стали следующие дайвингисты.
50 и 100 метров (классические ласты): Софья Чайка, Салават Шафеев, Вероника Карьгина, Денис Трифонов, Дарья Якупова, Павел Коншин. 100 метров (классические ласты): Никита Правденков. 50 метров (ныряние в ластах, длина): Ксения Акмаева, Кирилл Жалнин. 50 метров (моноласта): Софья Чайка, Андрей Потанин, Ксения Акмаева, Дамир Мангутов. Подъем груза (6 кг): Дарья Якупова, Влад Савельев, Екатерина Шуваева, Павел Игнатьев. Комбинированное плавание: Дарья Якупова, Сергей Кисляков, Павел Игнатьев. Транспортировка буя (4 х 50 метров): Никита Правденков, Дарья Якупова, Дамир Мангутов, Роман Митряков.
Наиболее преуспевшим в 2017 году воспитанникам спортивного центра «Старт» были вручены удостоверения и знаки мастеров спорта России. Почетное звание получили: Маргарита Авдонина, Арина Бабат, Павел Медов, Никита Правденков, Максим Панин, Артем Сарыгин, Анастасия Седойкина, Даниил Явкин и Дарья Якупова.
За суточный наем квартиры в Саранске в дни чемпионата просят до 225 тысяч рублей!
Новый год - время перемен. Одни люди обещают сами себе с 1 января начать новую жизнь, отказаться от вредных привычек, а другие - стать лучше и...
Согласно восточному гороскопу Желтая Собака отличается добрым нравом и завидным оптимизмом
«Люди должны иметь возможность работать и получать хорошую зарплату»
Страны СНГ забудут Кирилла и Мефодия?
В Мордовии принят бюджет 2018 года
Полиция будет платить гражданам за помощь в раскрытии преступлений
Всенародный творческий марафон «Шумбрат, Мордовия!» завершился грандиозным гала-концертом
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...
Мэр Саранска Петр Тултаев встретился с корреспондентом японского издания