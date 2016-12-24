«МОРДОВИЯ-2008» - В КВАРТЕТЕ СИЛЬНЕЙШИХ НА ТУРНИРЕ «ПРОРЫВ» В УЛЬЯНОВСКЕ

Юные футболисты «Мордовии-2008» гостили в соседнем Ульяновске, где принимали участие в межрегиональном турнире со звучным названием «Прорыв». Девятилетним ребятам из Саранска противостояли юные футболисты 2007 года рождения. Турнир с участием 10 команд проходил в спортивном центре Lawn Tennis - на площадке компактных размеров (70 х 35 метров), в формате «8 на 8», в два тайма по 20 минут.

На групповом этапе подопечные Эдуарда Тюшева и Юрия Гулякина поочередно сыграли с командами: ДЮСШ «Старт» Ульяновск - 1:1 (Сергей Синтюрин), «Симбирск-1» Ульяновск - 7:1 (Сергей Синтюрин - 2, Вадим Евдокимов, Константин Гаранин, Константин Егоров, Глеб Дерябин, Станислав Артамонов), «Тяжмаш» Сызрань - 1:7 (Егор Алелеков), «Волга-СШОР-2007» Ульяновск - 3:3 (Константин Егоров - 2, Сергей Синтюрин).

Набрав в сумме по 5 очков, вместе с «Волгой» и «Стартом» наша команда прошла в полуфинал по разности забитых и пропущенных мячей в личных встречах. В битве за выход в финальный поединок победила ульяновская «Гимназия-13» - 2:4 (дубль Константина Егорова). Ну а в матче за третье место, как говорится, были уже совсем другие эмоции - 0:2 от «Химика» из чувашского города Вурнары.

«По большому счету мы остались довольны тем, как все сложилось, - поделился впечатлениями наставник «Мордовии-2008» Эдуард Тюшев. - Выступали вторым составом, который усилили несколько игроков из первого. Выглядели уверенно и достойно. Лишь в одной игре уступили с крупным счетом, в остальных же - действовали на равных с теми, кто годом старше. В решающих матчах могли выигрывать, но немного не повезло. Самое главное, что многие ребята получили очень полезный игровой опыт. Тем самым выполняем одну из ключевых установок руководства нашего Центра - возможность как следует проявить себя должна предоставляться каждому занимающемуся. Новой проверкой для основного состава станет всероссийский турнир в Тамбове, сроки проведения которого сдвинуты с конца января на начало марта».

Итоговое положение команд: 1. «Тяжмаш» Сызрань. 2. «Гимназия-13» Ульяновск. 3. «Химик» Вурнары. 4. «Мордовия-2008» Саранск. 5. «Волга-СШОР-2007» Ульяновск. 6. «Орион» Ульяновск. 7. ДЮСШ «Старт» Ульяновск. 8. «Симбирск-2» Ульяновск. 9. «Симбирск-1» Ульяновск. 10. «Волга-СШОР-2008» Ульяновск.