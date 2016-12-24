КУМИРЫ ТРИБУН В ГОСТЯХ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

По доброй традиции в новогодние праздники «Мордовия-2007» в полном составе собралась под сводами саранского Дворца спорта - старейшего спортсооружения города, имеющего славную победоносную историю. Если раньше юные футболисты соперничали со своими родителями, то на этот раз в одной компании с ними сыграли маститые игроки, представляющие наш регион на всероссийской арене.

Футболисты главной команды республики Денис Шебанов, Руслан Навлетов, Денис Соболев и Радик Юсупов, полузащитник ФК «Саранск» Сергей Сорокин и тренер ФК «Мордовия» Ярослав Мочалов возглавляли команды, названные в честь сборных, которым ближайшим летом предстоит сыграть у нас в матчах мирового футбольного чемпионата, - от Португалии до Панамы. Именитые гости с удовольствием делились мастерством с подрастающей футбольной сменой.

Специально приглашенной звездой церемонии награждения, как и год назад, стал Кирилл Панченко - нападающий московского «Динамо», гвардеец ФК «Мордовия» и посол Саранска как города-организатора ЧМ-2018. Потенциальный участник грядущего мундиаля в составе национальной сборной России вручил специальный приз лучшему игроку турнира Георгию Забродину. Вместе с ним по три гола забили Даниил Федотов и Владислав Немойкин. В связи с чем футболка «Динамо» с фамилией Панченко была разыграна в дополнительной серии пенальти. При этом каждый участник турнира получил по билету в кино.

Лавры победителей примерили виртуальные «колумбийцы» - Сергей Вдовин, Дмитрий Дудин, Даниил Камаев, Артем Семиков, Владислав Горшенин и Георгий Забродин (попечителем этой команды выступал Денис Соболев). В заключение остается добавить, что еще одним известным игроком, наблюдавшим за увлекательными баталиями на площадке, был вратарь ФК «Оренбург» Евгений Фролов - воспитанник мордовского футбола, имеющий опыт игры в Премьер-лиге.