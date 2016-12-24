ВСЕМ ВРАГАМ НАЗЛО

В регулярке ВХЛ-Б минул первый этап. Девять команд сыграли друг против друга ровно по четыре раза и сложили промежуточную таблицу, которая, в свою очередь, определила календарь третьего круга (он же - второй этап). Теперь, с 8 января по 4 марта, будет проходить борьба за положение в сетке плей-офф. Те, кому удастся занять более высокие места, получат предпочтительные условия на том участке сезона, когда предстоит играть на вылет. Приятно, что во главе турнирного пелетона «Мордовия». Несмотря на это, рулевой саранской команды Юрий Воробьев по-прежнему крайне осторожен в оценках игры подопечных.

Так уж случилось, что под занавес календарного годам «лисам» пришлось соперничать с главными конкурентами за место под солнцем. И надо сказать, что спаренный выезд по маршруту Тамбов - Ростов-на-Дону вполне можно считать успешным. И пускай главный тренер снова предостерегает, со стороны понятно, что «Мордовия» не дала усомниться в своих амбициях. Да, дважды успех был не на нашей стороне. Однако команда билась с максимальной самоотдачей и не позволила «волкам» и «кондорам» выглядеть сильнее перед родной публикой. На берегах Цны основного времени матча для того, чтобы выявить победителя, не хватало. Сначала в овертайме повезло хозяевам, но на следующий день гости преуспели в буллитах. И тут следует обратить внимание на то, что в текущем чемпионате «Мордовия» побеждала во всех четырех послематчевых сериях штрафных бросков. На берегах Дона тоже приходилось весьма и весьма непросто, но в заключительный день труднейшего вояжа представители региона-13 взяли верх с внушительным счетом, отправив в ворота непримиримого противника сразу шесть шайб.

«Не надо обольщаться разгромным результатом 6:2, - поспешил развеять эйфорию Юрий Воробьев, выступая перед журналистами. - Была равная игра, и если бы «Ростов» в начале использовал те моменты, что имел, все могло бы выйти по-другому. В первом матче реализация у ростовчан не хромала, как следствие - совсем другой итог. Очки, конечно, планировали брать, но, повторюсь, на счет не оборачиваемся. Победа как победа».

«Хочется поздравить соперника с уверенной победой, - выдал реверанс Григорий Пантелеев. - Можно долго рассуждать о том, равны команды или нет, но если в составе имеется исполнитель, который может все решить в один момент, на классе, на мастерстве, этого частенько бывает достаточно. Я этот пример приводил своим ребятам. Два совершенно одинаковых игрока на площадке. Но один получает 100 тысяч, а другой - миллион. Почему?! Потому что настоящий мастер из десяти забивает восемь, а другой может и двух не забить. Впрочем, претензий к игрокам в плане настроя быть не может. В целом мы двигаемся в правильном направлении, и это хорошо. Добавлю про свою ошибку - не угадал с вратарем. Судейство?! Вообще нет никаких вопросов».

Не возражал против справедливости результатов и наставник «Тамбова» Андрей Лунев: «Встречались два конкурента, поэтому игры вышли крайне напряженными. В первый день мы обязаны были реализовывать двойное большинство, но не смогли этого сделать. Во второй игре нельзя было позволять себе такого количества удалений - за подножку, за задержку. Пришлось как следует поговорить с ребятами. Надеюсь, они услышали тренерский штаб. Сравняли счет в третьем периоде, имели шанс на победу в овертайме. Подвели нас две грубейшие ошибки. Такого в дальнейшем допускать нельзя. Отчислять пока никого не собираемся, но индивидуальные промашки будем самым подробным образом разбирать».

Ну а что же там у «Мордовии» в календаре? 8 и 9 января - «Юниор-Спутник» (дома). 14 и 15 января - «Алтай» (на выезде). 20 и 21 января - «Юниор» (в родных стенах), 27 и 28 января - «Кристалл» (в гостях), 5 и 6 февраля - ХК «Челны» (перед своими зрителями), 10 и 11 февраля - ХК «Чебоксары» (на волжских берегах), 17 и 18 февраля - ХК «Ростов» (в Саранске), 24 и 25 февраля - ХК «Тамбов» (на чужбине). Последний тур, предшествующий плей-офф, наша команда пропускает. Просто потому, что на правах безоговорочного лидера (чемпиона осеннего отрезка) имеет право на дополнительный отдых. Аплодируем и поддерживаем!

ХК «ТАМБОВ» Тамбовская область - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:1 ОТ

(0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Колычев (Петраков, Медведев, 22:48), 1:1 - Ефимов (Свинцицкий, Жилов, 25:08, +1), 2:1 - Пукс (Ластовецкий, 61:34).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Гордин - Бельский, Цыпнятов - Нефедов - Субботин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Петраков - Ситнов, Медведев - Швейкин - Колычев.

Штрафное время: ХК «Тамбов» 8 (4+2+2) - ХК «Мордовия» 10 (6+2+2).

19 декабря. Тамбов. ЛДС «Кристалл». 1100 зрителей.

ХК «ТАМБОВ» Тамбовская область - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:3 Б

(0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Закурин (03:05), 0:2 - Ахметзянов (Цицаров, Горячев, 22:24), 1:2 - Шутов (Вешуткин, 42:48), 2:2 - Ластовецкий (Пукс, Карпов, 55:39).

Буллиты: 0:1 - Дубинин, 0:1 - Пукс (вратарь), 0:2 - Бадрутдинов, 1:2 - Свинцицкий, 1:2 - Колычев (вратарь), 2:2 - Вешуткин, 2:3 - Субботин, 3:3 - Макарицкий, 3:4 - Закурин, 3:4 - Жилов (мимо).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Абозин - Ахметзянов - Дубинин, Саетов - Бельский, Цыпнятов - Нефедов - Субботин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Закурин - Юнышев, Петраков - Ситнов, Медведев - Швейкин - Колычев.

Штрафное время: ХК «Тамбов» 16 (4+10+2) - ХК «Мордовия» 29 (0+29+0).

20 декабря. Тамбов. ЛДС «Кристалл». 1100 зрителей.

ХК «РОСТОВ» Ростов-на-Дону - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 - Алтухов (Савинов, Туник, 11:57), 2:0 - Алтухов (Мякинин, 16:40, +1), 2:1 - Ахметзянов (Цицаров, Бадрутдинов, 17:36, +1), 2:2 - Медведев (Дубинин, Ситнов, 23:19), 3:2 - Прохоров (Дударов, Мартынов, 40:38), 4:2 - Блинов (50:45).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Саразов - Закурин, Саетов - Гордин, Цыпнятов - Нефедов - Субботин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Петраков - Ситнов, Колычев - Швейкин - Медведев.

Штрафное время: ХК «Ростов» 16 (4+4+8) - ХК «Мордовия» 12 (4+8+0).

23 декабря. Ростов-на-Дону. Ice Arena. 450 зрителей.

ХК «РОСТОВ» Ростов-на-Дону - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Шайбы: 0:1 - Абозин (Брыкин, Швейкин, 07:05), 1:1 - Туник (Мякинин, Савинов, 20:25, +2), 1:2 - Бадрутдинов (Юнышев, Цицаров, 24:51), 1:3 - Медведев (Швейкин, Колычев, 29:55), 1:4 - Дубинин (Абозин, Саразов, 30:27), 1:5 - Дубинин (Абозин, Кружилин, 34:50, +2), 2:5 - Дударов (Прохоров, Мартынов, 44:00), 2:6 - Колычев (Медведев, 51:42).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Дубинин - Саразов - Абозин, Бельский - Гордин, Цыпнятов - Нефедов - Субботин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Петраков - Ситнов, Колычев - Швейкин - Медведев.

Штрафное время: ХК «Ростов» 10 (2+8+0) - ХК «Мордовия» 28 (20+2+6).

24 декабря. Ростов-на-Дону. Ice Arena. 430 зрителей.