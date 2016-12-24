ВЛАДИСЛАВ КАТИЧЕВ И АРТЕМ ТИМАКИН ПОБЕДИЛИ НА ТОЛЬЯТТИНСКИХ «ЖИГУЛЯХ»

Откат нормальный!
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Юные мордовские фигуристы успешно выступили в Тольятти, где состоялись всероссийские соревнования под названием «Жигули». Свое мастерство на льду демонстрировали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Ижевска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Саранска, Тольятти, Самары, Саратова, Томска, Твери и других городов России.
Кандидаты в мастера спорта. Девушки. 2. Виктория Яценко. 8. Екатерина Трубчикова. 11. Ксения Винокурова. Юноши. 1. Артем Тимакин. 5. Дмитрий Астайкин. Мастера спорта. Женщины. 4. Дарья Бабушкина. 7. Полина Платкова. Мужчины. 1. Владислав Катичев. Перечисленных спортсменов подготовили тренеры: Лариса Яковлева, Ксения Сухих, Оксана Янюшкина и Нина Гришина.
Тем временем в Саранске тренеры Марина Толстякова и Алексей Рылов провели соревнования «Юные звездочки». В борьбе за медали воспитанники «СШОР по фигурному катанию на коньках» демонстрировали такие элементы, как «фонарик» (вперед/назад), «змейка» (вперед/назад), «саночки», «цапелька», «спутник» (плюс вращение). Среди девочек отличились: Ульяна Селезнева, Сабина Давыдова и Арина Волчкова. Среди мальчиков лучшими были признаны: Федор Миронов и Максим Цыганов. В ходе сдачи нормы «Юный фигурист» наиболее успешно выступили: Элеонора Ревенко, Варвара Демина, Глеб Гладышев, Святослав Майоров и Георгий Волгин.
В Саранске по подозрению в крупном мошенничестве арестован заместитель начальника ГКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий...
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