ВТОРЫЕ НА КОМАНДНОМ ПЬЕДЕСТАЛЕ

Мордовия -2017
В преддверии Нового года «Вечерний Саранск» по традиции решил вспомнить самые примечательные события года минувшего
В Ростове-на-Дону прошел командный Кубок России. Фаворитами изначально считались хозяева соревнований, и именно «самургашевцы» победили в группе «А», а затем завоевали награды высшей пробы. Соперником ростовчан по решающим схваткам была сборная Мордовии - победитель группы «В», взявший в итоге «серебро».
Позади нашей команды в итоговой классификации остались сразу восемь коллективов: Новосибирск, Красноярск, Подмосковье, Дагестан, Крым, Санкт-Петербург, Астрахань и Нижний Новгород. Между тем приближается год 2018-й, и не лишним будет напомнить, что ростовский турнир стал последним из тех, что проводился по старому регламенту и старым правилам. Теперь в классическую разновидность борьбы возвращается партер, вместе с этим взвешивание будет в два дня. Первой пробой сил в новом сезоне для ведущих борцов страны станет международный турнир «Гран-при Иван Поддубный», который с 18 по 21 января примет Краснодар. С 25 по 28 января в Красноярске пройдет «Гран-при Иван Ярыгин».
В преддверии Нового года «Вечерний Саранск» по традиции решил вспомнить самые примечательные события года минувшего
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