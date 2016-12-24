ГРОССМЕЙСТЕР СЕРГЕЙ ВОЛКОВ - В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ ШАХМАТИСТОВ СТРАНЫ

Гроссмейстер из Саранска Сергей Волков выступал в суперфинале юбилейного, 70-го по счету, чемпионата России. Главный турнир страны в этом году принимал Санкт-Петербург, а захватывающие баталии кипели в залах Музея политической истории России. Чемпионские лавры вот уже в восьмой раз примерил 41-летний петербуржец Петр Свидлер (впервые - в далеком 1994 году). Общий призовой фонд турнира составлял 9 миллионов рублей. Сильнейшие шахматисты страны выявляли победителя по круговой системе в одиннадцать туров.

В ходе упорной и непримиримой борьбы с давними друзьями-соперниками спортсмен республиканской КСШОР одержал две уверенные победы - над самарцем Сананом Сюгировым и питерцем Максимом Матлаковым. Ничейные результаты фиксировались во встречах нашего Волкова с москвичом Эрнесто Инаркиевым и питерцем Евгением Романовым. Однако в соперничестве с теми, кто составил первую «семерку», добыть турнирных баллов, к сожалению, не удалось. Как следствие - замыкающая 12 позиция. Несмотря на отчасти досадный результат, уже только само участие нашего шахматиста в суперфинале, безусловно, заслуживает особого уважения. Волков, становившийся чемпионом России в 2000 году, и сейчас постоянно на виду и продолжает пользоваться авторитетом в российских шахматах. От души желаем Сергею Викторовичу новых побед, свершений и достижений!