ГРОССМЕЙСТЕР СЕРГЕЙ ВОЛКОВ - В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ ШАХМАТИСТОВ СТРАНЫ

Спорт

Гроссмейстер из Саранска Сергей Волков выступал в суперфинале юбилейного, 70-го по счету, чемпионата России. Главный турнир страны в этом году принимал Санкт-Петербург, а захватывающие баталии кипели в залах Музея политической истории России. Чемпионские лавры вот уже в восьмой раз примерил 41-летний петербуржец Петр Свидлер (впервые - в далеком 1994 году). Общий призовой фонд турнира составлял 9 миллионов рублей. Сильнейшие шахматисты страны выявляли победителя по круговой системе в одиннадцать туров.
В ходе упорной и непримиримой борьбы с давними друзьями-соперниками спортсмен республиканской КСШОР одержал две уверенные победы - над самарцем Сананом Сюгировым и питерцем Максимом Матлаковым. Ничейные результаты фиксировались во встречах нашего Волкова с москвичом Эрнесто Инаркиевым и питерцем Евгением Романовым. Однако в соперничестве с теми, кто составил первую «семерку», добыть турнирных баллов, к сожалению, не удалось. Как следствие - замыкающая 12 позиция. Несмотря на отчасти досадный результат, уже только само участие нашего шахматиста в суперфинале, безусловно, заслуживает особого уважения. Волков, становившийся чемпионом России в 2000 году, и сейчас постоянно на виду и продолжает пользоваться авторитетом в российских шахматах. От души желаем Сергею Викторовичу новых побед, свершений и достижений!

 

                       

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
ВИЧ в Мордовии:

Представители нетрадиционной ориентации - наиболее сложная для обследования группа риска

Праздник в Саранске

Столица Мордовии День героев Отечества отметит салютом и молодежной патриотической дискотекой

Без езды!

Водитель автобуса, сбивший школьника, получил два года ограничения свободыи пока не сможет управлять транспортными средствами

Губа не дура

За суточный наем квартиры в Саранске в дни чемпионата просят до 225 тысяч рублей!

Конкурс красоты

№42  Алина

 Посмотреть все фотографии