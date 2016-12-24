СИЛЬНЕЙШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

Под конец календарного года в Саранске состоялось республиканское первенство, собравшее юных гимнасток не только из мордовской столицы, но и из районов республики - Краснослободского, Ковылкинского, Кочкуровского, Лямбирского, Инсарского, Ромодановского и Ичалковского.

В ходе церемонии награждения директор специализированной спортивной школы Юлия Гринина вручила благодарности заведующим детскими садами, руководителям организаций, помогающим развивать данный вид спорта, а также самым активным из родителей. Имена и фамилии победителей и призеров соревнований - перед вами.

Городской зачет. 2012 год рождения. 1. Ангелина Цыганова. 2. Софья Мурадова. 3. Алена Никулина. 2011 год рождения. Группа «А». 1. Полина Волкова. 2. Амина Якубова. 3. Арина Куликова. 2011 год рождения. Группа «Б». 1. Елизавета Макеева. 2. Виктория Годунова. 3. Арина Тимонина. 2010 год рождения. Группа «А». 1. Дарья Рыжова. 2. Вера Юртаева. 3. Софья Новичкова. 2010 год рождения. Группа «Б». 1. Зарина Саржанова. 2. Дарья Нуянзина. 3. Софья Климкина.

Районный зачет. 2012 год рождения. 1. Ксения Бурдаева. 2. Элина Хантимирова. 3. Лиля Казакова. 2011 год рождения. 1. Ксения Чуманова. 2. Тамара Медведева. 3. Зарина Трикова. 2010 год рождения. 1. Ксения Бузаева. 2. София Мочалова, Олеся Зюкова. 3. Анастасия Мишина, Юлия Чуракова. 2009 год рождения. 1. Карина Пьянзина. 2. Елизавета Муртазина. 3. Ксения Глинко, Анастасия Малова. 2007-2008 годы рождения. 1. Виктория Царькова. 2. Сабина Тишкина. 3. Алина Егоркина.

Групповые упражнения. 2011 год рождения и младше. 1. Ковылкино. 2. Инсар. 3. Краснослободск. 2010-2011 годы рождения. 1. Лямбирь. 2. Инсар. 3. Краснослободск. 2009-2010 годы рождения. 1. Саранск. 2. Ромоданово. 2006-2007 года рождения. 1. Кочкурово.