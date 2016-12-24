ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОБЕД

21 декабря состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 15-летию со дня создания Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии. С этим названием школа функционирует относительно недавно, в республиканском спортивном мире она больше известна как Школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ).

Как подчеркивает пресс-служба КСШОР, в нашей республике в настоящее время функционируют десятки спортивных учреждений всевозможной направленности, под сводами которых занимаются тысячи спортсменов, однако безусловным лидером по числу наград, завоеванных на всероссийских и международных турнирах, является школа, прочно обосновавшаяся в реконструированном здании, на месте которого ранее располагался спортзал приборостроительного завода.

В разные годы под знаменами этой школы выступали 6 заслуженных мастеров спорта, 20 мастеров-международников, 45 мастеров спорта и 70 кандидатов в мастера спорта России. КСШОР гордится девятью заслуженными тренерами России. Ежегодно около тридцати спортсменов школы привлекаются в сборные команды России. За 15 лет в общей сложности на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и на Олимпийских играх было завоевано более 500 медалей.

Самым продуктивным на медали сезоном стал 2012 год, в ходе которого был собран урожай в 80 медалей на официальных турнирах. Сейчас, несмотря на непростое для всего российского спорта время, КСШОР старается не снижать высоко поднятую планку и с оптимизмом смотрит в будущее.

Уходящий 2017-й принес немало новых побед, ставших залогом 38 наград различного достоинства. Стабильно в числе ведущих спортсменов страны преуспевают: легкоатлеты Александр Меньков и Сергей Литвинов (тренеры - Сергей Мочалов и Сергей Литвинов-старший), лыжники Анастасия Седова, Артем Мальцев и Рауль Шакирзянов (тренеры - Николай Седов и Олег Аданичкин), тяжелоатлеты Алексей Юфкин и Наталья Гришина, пауэрлифтеры Александр Колбин, Артур Машинский, Александр Громов, Константин Дяшкин, Андрей Инин (тренеры - Александр Холопов и Александр Бикчурин).

Радует высокими результатами в маунтинбайке Ирина Калентьева, ставшая пятой на чемпионате мира.

Нельзя не перечислить и тех спортсменов, кто в настоящее время подает олимпийские надежды. Воспитанник Анатолия Беляева велогонщик Михаил Климчак признавался лучшим спортсменом Спартакиады учащихся России по результатам народного голосования. Подопечная тренеров Василия Мурашова и Игоря Лаврухина штангистка Евгения Гусева уверенно победила на Спартакиаде, участвовала в первенстве мира и Европы по тяжелой атлетике. Юлия Сидорова, занимающаяся под руководством Олега Линко, завоевала бронзовую медаль Спартакиады в метании молота. Воспитанник Дмитрия Фомичева тяжелоатлет Дамир Морозкин победил на первенстве России и выиграл «серебро» Спартакиады учащихся России. Илья Лунин добился рекорда Европы. Лыжница Александра Трофимова добилась «бронзы» на Европейском юношеском фестивале. Силовой троеборец Сергей Володин, подготовленный тренером Владимиром Мишиным, выиграл первенство мира в жиме лежа.

Подводя итоги многолетней деятельности, директор школы Михаил Храмов отметил, что, несмотря на все трудности, КСШОР продолжает успешно выполнять свою миссию - готовить для нашей республики спортсменов высокого уровня.