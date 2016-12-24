Наш семнадцатый

До конца 2017 года остались считаные дни. Он был непростым для нас, но, согласно данным ВЦИОМ, каждый третий россиянин верит, что худшее уже позади. Но прежде, чем окончательно списать в архив прошедшие 365 дней, давайте вспомним основные происшествия, вызвавшие наибольший общественный резонанс среди жителей Мордовии.



Коррупция

Одним из главных коррупционных скандалов этого года стало задержание бывшего руководителя Управления Федерального казначейства по РМ 62-летнего Виктора Кедрова. Чиновник с апреля по май 2017 года пытался незаконно завладеть деньгами индивидуального предпринимателя в размере 1 миллиона рублей. За вознаграждение он пообещал оказать тому содействие в получении в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Мордовии гранта на развитие семейных животноводческих ферм в размере 5 миллионов рублей. До задержания Виктор Кедров был известен в республике как ценитель искусства. С супругой он не пропускал ни одной заметной театральной постановки или художественной выставки. Некоторые утверждают, что главный казначей республики является также коллекционером антиквариата и картин. Поэтому обвинение в мошенничестве стало для знавших его людей настоящим шоком. Но журналистов и простых жителей республики больше шокировало признание самого Виктора Кедрова. На одном из судебных заседаний он заявил, что пошел на преступление, потому что не знал, как прожить на пенсию в тринадцать тысяч рублей - якобы примерно на такую сумму пенсионных отчислений он мог рассчитывать при выходе на заслуженный отдых. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 450 тысяч рублей.

Под занавес этого года в Мордовии разразился еще один громкий коррупционный скандал. Под стражу по обвинению в мошенничестве был взят заместитель начальника ГКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий Чирин. По версии следствия, именно он рассчитал стоимость двух аппаратов для заливки льда в спортивных сооружениях и составил контракт на девятнадцать миллионов рублей. Как и положено по закону, на поставку техники был объявлен конкурс. Но представители следствия полагают, что это было простой формальностью. По их данным, в аукционе принимали участие только необходимые Дмитрию Чирину фирмы, а победитель конкурса был известен заранее. Им в итоге стало ООО «Социальная компания». Именно на счет этой организации были перечислены девятнадцать миллионов бюджетных рублей. Фокус же заключался в том, что реальный поставщик техники получил только тринадцать миллионов. Оставшиеся шесть миллионов рублей Дмитрий Чирин обналичил через фирмы-однодневки. Правда, он утверждает, что никаких денег не брал. В судебном заседании об избрании меры пресечения Чирин просил отпустить его домой, потому что у него есть жена и маленький ребенок. Да еще за ипотеку платить нужно. О его дальнейшей судьбе мы расскажем уже в 2018 году.

Параллельно с делами Виктора Кедрова и Дмитрия Чирина развивалась и история бывшего прокурора Октябрьского района Саранска Николая Парамонова. В получении взятки его заподозрили еще в прошлом году. Тогда же и задержали. По версии правоохранителей, он получил от руководителя саранского ДСК триста тысяч рублей за покровительство. Сам Николай Парамонов, впрочем, утверждал, что взятки не брал, а деньги ему понадобились на ремонт служебного автомобиля, который он разбил в ДТП. По его словам, он просто взял эту сумму в долг. Но суд ему не поверил. За несколько дней до наступления Нового года Николая Парамонова приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима, лишили классного чина старшего советника юстиции, да еще и оштрафовали на полтора миллиона рублей.

Впрочем, лидерство по коррупции в уходящем году принадлежит инспектору Регионального управления заказчика капитального строительства Министерства обороны России, 37-летнему Владимиру Варавину. Весной 2016 года в Ковылкине он проверял подрядную организацию, возводившую командно-технический пункт, на соблюдение строительных норм и правил. Инспектор нашел нарушения и подготовил предписание о разборке и возведении заново кирпичной кладки пункта с соблюдением всех нормативов.

Конечно, Варавин понимал, что значит разобрать кладку и сделать заново. При таком раскладе строительная организация понесла бы серьезные убытки. В связи с этим через посредника он предложил руководству строительной организации свой вариант решения вопроса. За вознаграждение в 1 миллион 60 тысяч рублей инспектор обещал поставить свою подпись в приемке объекта, не глядя. Инспектор из Минобороны заявил, что в противном случае будет настаивать на полном сносе возведенного объекта.

Строители, поразмыслив над предложением, согласились с требованиями. Летом прошлого года через посредника они передали Варавину часть взятки - 541 тысячу рублей. За это инспектор скрыл факты выявленных нарушений и не направил подготовленное предписание генеральному подрядчику для исполнения. Приговором Ковылкинского районного суда Владимиру Варавину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, сроком на 2 года со штрафом в 12-кратном размере - 6 млн 492 тысячи рублей.

Пожары

2017 год начался для Мордовии со страшной трагедии. 11 января в рузаевском селе Красное Сельцо в результате пожара погибли две малолетние девочки - сестры Кристина и Настя Наумовы. Девочки на непродолжительное время остались с пьяным сожителем своей бабушки Игорем Наумовым. Мужчина уснул и не увидел, как дети взяли спички. Возник пожар. Выбраться из горящего дома сестры не смогли. Самого Игоря Наумова вынесли из горящего дома прохожие. Сейчас он готовится предстать перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

К сожалению, пожар в Красном Сельце стал не единичным случаем массовой гибели людей. 21 ноября страшный пожар произошел в зубово-полянском селе Сосновка. Ночью вспыхнул дом супругов Шлаевых. В момент возгорания в помещении находились двое взрослых и трое детей. Первоначально супруги пытались самостоятельно потушить пожар, но не справились с огнем. Выбраться из горящего дома живым удалось только главе семейства Владимиру. Его супругу Ольгу и двоих детей обнаружили спасатели уже после того, как огонь был потушен. Женщина уже не подавала признаков жизни, а двоих ее детей госпитализировали. Но спасти жизни двухлетнего мальчика и восьмилетней девочки врачам не удалось. Дети умерли в результате отравления продуктами горения. Еще один ребенок Шлаевых, тринадцатилетний мальчик, также изрядно наглотался дыма, но остался жив.

Всего же с начала 2017 года на пожарах в Мордовии погибли свыше сорока человек.

Ограбление

В Саранске в ночь с 25 на 26 августа неизвестные забрались в офис банка «Восточный» и выгребли из сейфов всю наличность - рубли, доллары и евро. Сумма похищенного составила около 8,5 миллиона рублей. Позже было установлено, что преступники отключили сигнализацию, проникли в помещение и с помощью электронного ключа вскрыли сейфы. В полицию о происшествии сообщила управляющая офисом утром следующего дня. Преступление до сих пор остается нераскрытым.

Аварии

2017 год выдался для Мордовии аномальным в связи с гибелью людей, погибших в дорожных авариях. Только за январь - февраль этого года на дорогах республики погибли 29 человек. Одна из самых страшных аварий произошла в январе на трассе Краснослободск - Темников. В результате столкновения «Шевроле Авео» и «Ниссан Альмеры» погибли шесть человек. Как установили сотрудники ГИБДД, виновницей аварии стала 22-летняя Диана Сорокина, находившаяся за рулем «Шевроле Авео». Девушка не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ниссан Альмерой».

Еще одна авария, унесшая жизни сразу нескольких человек, произошла 5 июня в Лямбирском районе Мордовии. Ночью здесь столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Ниссан Тиида». В результате этого столкновения погибли двое детей, ехавшие на пассажирских сиденьях «Ниссана». Как было установлено позже, причиной аварии стало серьезное превышение скорости водителем «Ниссан Тииды».

Наконец, еще одна авария, вызвавшая широкий общественный резонанс, произошла в Мордовии 19 декабря. На трассе Краснослободск - Ельники столкнулись ВАЗ-2114 и КамАЗ. В результате этой аварии погибла молодая сотрудница полиции Ольга Межина.

Обрушение

ЧП, произошедшее в Саранске 13 ноября, стало настоящим шоком для всей Мордовии. В строящемся доме № 16 «а» по улице Фурманова рухнули лестничные марши с 10-го по 2-й этаж. Во время инцидента на лестнице находились пятеро рабочих - четверо из них оказались мгновенно погребены под завалами. Одному из трудяг удалось отпрыгнуть в сторону и тем самым спасти себе жизнь - мужчина получил незначительные травмы и после оказания медпомощи был отпущен из больницы домой. Живым из-под обломков спасателям удалось извлечь только одного рабочего - 24-летнего Геннадия Цыганова, троих пострадавших спасти не удалось. Многотонные бетонные конструкции не оставили шансов на жизнь 58-летнему Равилю Кокурину, 31-летнему Дмитрию Колесникову и 40-летней Светлане Гущиной.

Самоубийства

Уходящий год оказался богатым на инциденты, связанные с добровольным уходом из жизни. Причины, подтолкнувшие жителей Мордовии к роковому шагу, были очень различны: от неразделенной любви, как в случае со студентом Иваном Аркадьевым, который выбросился с балкона общежития в Ялге, до ссоры с родителями, как это произошло с 27-летним жителем Саранска Игорем Орловым. Он также прыгнул с большой высоты.

Но больше всего в Мордовии прогремел суицид, случившийся накануне майских праздников. 27 апреля был найден мертвым с петлей на шее известный саранский скульптор и предприниматель Сергей Гурьянов. Мужчина был обнаружен в собственном офисе на проспекте Ленина. Там же сотрудники правоохранительных органов нашли предсмертную записку, в которой предприниматель просил никого не винить в его смерти.

Сергей Гурьянов, известный среди жителей Саранска и Мордовии просто как Кузьмич, родом из мордовской глубинки. Судя по всему, получить путевку в жизнь ему помог удачный брак, он женился на дочери крупного партийного работника Мордовии Николая Клеянкина - Людмиле. В свое время тесть Гурьянова занимал пост заведующего отделом обкома КПСС.

Поднялся Сергей Гурьянов в 90-е на продаже лисмовских лампочек. Сам же Кузьмич рассказывал всем красивую версию о том, что свои стартовые миллионы заработал на продаже скульптур вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, которые раскупали у него как горячие пирожки во многих регионах нашей необъятной родины. Гурьянов считался человеком экстраординарным и нередко вел себя весьма экстравагантно. Сам о себе он и вовсе говорил: «Я мордовский Че Гевара». Одевался с иголочки, носил дорогие пиджаки, сорочки, всегда был гладко выбрит и аккуратно подстрижен. Многим он запомнился лощеным, ухоженным, импозантным мужчиной с хорошими манерами. При этом бизнесмен часто эпатировал публику. Многие запомнили, как Гурьянов в таком эксцентричном прикиде - белой рубахе, расстёгнутой на 4-5 пуговиц, брюках и кожаных перчатках - появлялся на публике в окружении нескольких широкоплечих телохранителей кавказской наружности.

Не менее «громко» ушел из жизни 31-летний житель Мордовии Александр Молин. Он проходил военную службу по контракту в Североморске. 29 октября он оборвал свою жизнь выстрелом из обреза, предварительно застрелив супругу и ее семилетнего сына от первого брака.

Алексей Константинов