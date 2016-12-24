«Она не успела получить звание!»

В минувший вторник в результате аварии с участием полицейского автомобиля погибла молодая сотрудница МВД по РМ Ольга Межина. Ее коллега Максим Богданов, находившийся за рулем, получил тяжелые травмы. Автомобиль, в котором полицейские ехали на работу, столкнулся с грузовиком.

ДТП на трассе Первомайск - Ельники - Краснослободск произошло рано утром. Автомобиль ВАЗ-2114, в котором ехали сотрудники полиции, столкнулся с КамАЗом. Точные причины аварии пока неизвестны, однако пользователи социальных сетей утверждают, что водитель полицейского автомобиля сильно превысил скорость и не справился с управлением. В результате страшного удара ВАЗ-2114 буквально сплющило, а тяжелый грузовик после столкновения слетел с трассы и врезался в опору линии электропередач. Водитель легкового авто получил тяжелые травмы, но остался жив. Примечательно, что, как утверждают пользователи социальных сетей, несколько лет назад в этот же день погиб в аварии его отец. Находившейся на пассажирском сиденье 21-летней сотруднице Ельниковского отдела полиции Ольге Межиной повезло меньше. От полученных травм она скончалась на месте.

Эта трагедия шокировала всех, кто знал молодую девушку. Все отзываются о ней только с положительной стороны. «Я лично знала погибшую, очень хорошая была девочка!» - написала в социальной сети одна из пользовательниц.

Как поясняют в МВД по РМ, Ольга Межина поступила на службу в полицию в августе этого года. Девушка даже не успела получить звание. Документы на присвоение специального звания были отправлены совсем недавно, и приказ в Мордовию еще не пришел.





