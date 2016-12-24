МАРАФОН НА 18 ТУРОВ: С ДЕКАБРЯ ПО АПРЕЛЬ

В минувшую субботу матчем «Атемар» - «Белозерье» открылся очередной чемпионат Мордовии. В новом сезоне его участниками станут 10 команд, которые будут бороться за медали на марафонской дистанции в 18 туров (вплоть до 8 апреля). Как видим, календарь турнира прилично растянут, однако тому есть самое простое объяснение - желание команд проводить свои игры преимущественно по выходным и праздничным дням.

География соревнований на сей раз достаточно компактна. Самым дальним выездом станет Краснослободск (103 км от мордовской столицы). Выезжать саранским футболистам предстоит в основном в восточном направлении. Лямбирь, Атемар и Большая Елховка - это совсем близко и очень удобно. Немногим дальше - Ромоданово, где будет встречать гостей «Белозерье». Ичалки и Атяшево - 63 и 80 км соответственно.

На статус самых задействованных спортсооружений претендуют физкультурно-оздоровительный комплекс «Школы бокса имени Олега Маскаева» (домашняя площадка саранских команд «Инженерия-Строй» и «Прокуратура») и Дворец спорта в Лямбире (где будут принимать соперников одноименный коллектив и студенты МГПИ). На Светотехстрое пройдет 19 матчей, в ближайшем к Саранску райцентре - 17. Стартовый отрезок турнира получится весьма напряженным. Уже в преддверии новогодних торжеств состоятся сразу три тура, и еще два пройдут на рождественской неделе.

Центральным матчем стартового тура стала встреча «Инженерии-Строй» Алексея Федюнина и «Прокуратуры» Сергея Савочкина. Уже на первой минуте капитан «прокуроров» Александр Степанов вывел номинальных гостей вперед. Однако «инженерам» удалось не только выправить счет на табло, но и добиться волевой победы. Еще до перерыва отличился Александр Бистяйкин, а за 44 секунды до финального свистка две главные звезды «желто-синих» Николай Назаркин и Павел Томилин разыграли шикарную комбинацию, сотворив маленькое чудо.

Говоря о матче в целом, нельзя не отметить, что игра шла как на качелях, атаки сменялись контратаками и голевые моменты следовали один за другим. Все это становилось залогом позитивных эмоций для зрителей, которые до отказа заполнили трибуну физкультурно-оздоровительного комплекса маскаевской школы и наверняка не пожалели о напрасно потраченном времени.

Наравне с теми, кто соорудил и забил важные голы, следует похвалить вратарей обеих команд. Голкипер «Инженерии-Строй» Дмитрий Ципцин из года в год подтверждает свое высокое мастерство, выручая партнеров в тех ситуациях, когда мячу вроде бы уже некуда деваться, кроме как оказаться в сетке. Что же до Игоря Емелина, его по праву можно назвать настоящей находкой для «Прокуратуры». Еще недавно сенсационный новичок исправно забивал на фанатских турнирах ФК «Мордовия», а теперь солидно смотрится в воротах, уже на более высоком уровне. Неудивительно, что ощутимый плюс Емелина - умелая игра не только руками, но и ногами.

ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2017/2018

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура. 16 декабря: «Атемар» - «Белозерье» - 4:1 (И. Павлов - 2, В. Шумкин, И. Бритов - Ф. Асаинов). 17 декабря: «Лямбирь» - «Краснослободск» - 6:1 (О. Потапов - 3, В. Нугаев - 2, И. Ионов - Е. Финаев), «Инженерия-Строй» - «Прокуратура» - 2:1 (А. Бистяйкин, П. Томилин - А. Степанов), МГПИ - «Ичалки» - 3:0 (Н. Кадеев, П. Кульнин, С. Тишенков). Матч «Атяшево» - «Агрофирма Октябрьская» перенесен на 8 января.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

2-й тур. 23 декабря (суббота): «Краснослободск» - «Инженерия-Строй» (12.00), «Атемар» - МГПИ (14.00), «Прокуратура» - «Белозерье». 24 декабря (воскресенье): «Агрофирма Октябрьская» - «Ичалки» (12.00), «Атяшево» - «Лямбирь» (12.00).

3-й тур. 30 декабря (суббота): «Ичалки» - «Атемар» (12.00), «Белозерье» - «Краснослободск» (14.00), «Лямбирь» - «Агрофирма Октябрьская», «Инженерия-Строй» - «Атяшево», МГПИ - «Прокуратура». 4-й тур. 4 января (четверг): «Прокуратура» - «Ичалки» (12.00), МГПИ - «Краснослободск» (12.00), «Атяшево» - «Белозерье» (12.00), «Инженерия-Строй» - «Лямбирь» (12.00), «Агрофирма Октябрьская» - «Атемар» (14.00). 5-й тур. 6 января (суббота): «Лямбирь» - «Белозерье» (12.00), МГПИ - «Атяшево» (13.30), «Краснослободск» - «Ичалки» (13.00), «Инженерия-Строй» - «Агрофирма Октябрьская». 8 января (понедельник): «Атемар» - «Прокуратура» (19.00).