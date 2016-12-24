СОСЛАН ВАЛИЕВ ЗАВОЕВАЛ «СЕРЕБРО» КУБКА РОССИИ

Спорт

Представитель Мордовии Сослан Валиев преуспел на проходившем в Брянске Кубке России. На пути к финалу в весовой категории 73 кг наш дзюдоист одержал три досрочные победы - над соперниками из Ставрополя, Краснодара и Твери. Однако в финале сильнее оказался опытный ингуш Имранбек Габасов из Тюменской области. Итогом выступления Валиева стало «серебро». Бронзовыми медалями пополнили свои коллекции Биаслан Блимготов (Карачаево-Черкесия) и Владислав Михалин (Брянская область).

К сожалению, другим дзюдоистам, выступавшим под мордовским флагом, не удалось добиться чего-то значимого. Считающийся перспективным и подающим особые надежды Аслан Джиоев, перешедший в ряды супертяжей, уступил 195-сантиметровому тверскому спортсмену Роману Бобикову, а затем Кямалу Лайпанову из Карачаево-Черкесии. Ибрагим Маргиев не справился с краснодарцем Рустамом Шхалоховым. 19-летний Ондар Чимит, перебравшийся в регион-13 из Республики Тыва, проиграл борцу из Ингушетии Ибрагиму Цурову.
Тем временем юные мордовские дзюдоисты 2001-2003 годов рождения с медалями вернулись из Чебоксар, где проходил всероссийский турнир, собравший более 200 участников из 10 регионов Приволжского федерального округа.  
Нашу республику представляла команда, сформированная из воспитанников Сергея Бадриашвили, Сергея Паршина и Сергея Шурыгина. Чемпионские лавры в чувашской столице примерили: Егор Горин (весовая категория 50 кг), Егор Комаров (60 кг) и Никита Попков (66 кг). Обладателями «бронзы» стали Андрей Баканов (90 кг), Рената Юськаева (48 кг) и Людмила Косова (63 кг).

 

                       

 

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