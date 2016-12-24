СОСЛАН ВАЛИЕВ ЗАВОЕВАЛ «СЕРЕБРО» КУБКА РОССИИ

Первый авиарейс из саранского аэропорта намечен на февраль 2018-го
Вчера Мордовию посетили министр транспорта страны Максим Соколов и Полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич. В республике они...
Представитель Мордовии Сослан Валиев преуспел на проходившем в Брянске Кубке России. На пути к финалу в весовой категории 73 кг наш дзюдоист одержал три досрочные победы - над соперниками из Ставрополя, Краснодара и Твери. Однако в финале сильнее оказался опытный ингуш Имранбек Габасов из Тюменской области. Итогом выступления Валиева стало «серебро». Бронзовыми медалями пополнили свои коллекции Биаслан Блимготов (Карачаево-Черкесия) и Владислав Михалин (Брянская область).
К сожалению, другим дзюдоистам, выступавшим под мордовским флагом, не удалось добиться чего-то значимого. Считающийся перспективным и подающим особые надежды Аслан Джиоев, перешедший в ряды супертяжей, уступил 195-сантиметровому тверскому спортсмену Роману Бобикову, а затем Кямалу Лайпанову из Карачаево-Черкесии. Ибрагим Маргиев не справился с краснодарцем Рустамом Шхалоховым. 19-летний Ондар Чимит, перебравшийся в регион-13 из Республики Тыва, проиграл борцу из Ингушетии Ибрагиму Цурову.
Тем временем юные мордовские дзюдоисты 2001-2003 годов рождения с медалями вернулись из Чебоксар, где проходил всероссийский турнир, собравший более 200 участников из 10 регионов Приволжского федерального округа.
Нашу республику представляла команда, сформированная из воспитанников Сергея Бадриашвили, Сергея Паршина и Сергея Шурыгина. Чемпионские лавры в чувашской столице примерили: Егор Горин (весовая категория 50 кг), Егор Комаров (60 кг) и Никита Попков (66 кг). Обладателями «бронзы» стали Андрей Баканов (90 кг), Рената Юськаева (48 кг) и Людмила Косова (63 кг).
Вчера Мордовию посетили министр транспорта страны Максим Соколов и Полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич. В республике они...
Глава Саранска провел «мэрскую субботу» в общежитии на улице Лихачева, 24
За суточный наем квартиры в Саранске в дни чемпионата просят до 225 тысяч рублей!
Столица Мордовии День героев Отечества отметит салютом и молодежной патриотической дискотекой
Следственный комитет Мордовии продолжает расследование по уголовному делу об обрушении лестничного марша в строящемся многоэтажном доме в...
На минувшей неделе в Пролетарском районном суде началось слушание громкого дела по иску ООО «Группа Краски» к экс-солистке известного...
В Саранске по подозрению в крупном мошенничестве арестован заместитель начальника ГКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий...
Водитель автобуса, сбивший школьника, получил два года ограничения свободыи пока не сможет управлять транспортными средствами
Какие сборные приедут играть в столицу Мордовии в ходе Чемпионата мира по футболу 2018 года
Мэр Саранска Петр Тултаев встретился с корреспондентом японского издания