«МОРДОВИЯ-2010» ПОБЕЖДАЕТ НА ВТОРОМ ТУРНИРЕ ПОДРЯД

Семилетние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» вновь порадовали своих родителей и тренеров медалями высшей пробы. Не успели остыть эмоции от ноябрьской победы на турнире-фестивале «Юные таланты» в Сызрани, как пришло время праздновать новый успех. В воскресенье подопечные Рафаэля Асиряна и Дениса Кукушкина стали первыми в Пензе.

Турнир с участием восьми команд проходил в спортивном комплексе «Рубин» и подарил участникам массу положительных впечатлений. На групповой стадии «Мордовия-2010-1» набрала 7 очков, сыграв со сверстниками из пензенской «Звезды-2» - 7:0 (голы: Арсений Тимакин - 3, Александр Цыганкин, Артем Золин, Платон Воробьев, Мирослав Воробьев), пензенской ДЮСШ-8 (2) - 6:0 (Тимакин - 4, П. Воробьев, Золин) и ДЮСШ Нижний Ломов - 2:2 (Тимакин, Золин). В полуфинале была одержана победа над первым составом местной ДЮСШ-8 - 8:2 (Тимакин - 6, Золин, Цыганкин). Наконец, в решающем матче саранские ребята со счетом 2:1 победили команду из Нижнего Ломова (голы себе в актив записали Золин и Тимакин). Забивавший в каждом матче Тимакин был удостоен звания лучшего игрока турнира и одновременно с 15 мячами на балансе стал лучшим бомбардиром.

Второй состав «Мордовии-2010» встречался с земляками из саранского «Юниора» - 1:0 (Александр Рузаев), пензенской ДЮСШ-8 (1) - 3:0 (Иван Ананьев, Михаил Смык, Ярослав Сирцев) и пензенской «Звездой-1» - 1:0 (Александр Беспалов).

А вот дальше не все прошло гладко: ДЮСШ Нижний Ломов - 1:2 (Ярослав Маслов), ДЮСШ-8 (1) - 0:4. В итоге - 4-е место. В матче за 5-е место «Звезда-1» со счетом 3:0 победила ДЮСШ-8 (2). В матче за 7-е место «Юниор» с тем же счетом разгромил «Звезду-2».