КИРОВСКИЕ УСПЕХИ МАЛЬЦЕВА И ШАКИРЗЯНОВА

Представители Комплексной спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР) завоевали в общей сложности четыре медали на II этапе Кубка России, проходившем с 12 по 17 декабря в городе Кировск Мурманской области. Три золотые награды принес в общую копилку Артем Мальцев, «серебро» - на счету Рауля Шакирзянова. Финал Кубка России пройдет с 24 по 28 февраля в деревне Кононовская Архангельской области - на трассе спортивно-оздоровительного комплекса «Малиновка».



КУБОК РОССИИ - 2017/2018

II этап. Мужчины. Пролог. 3,3 км (свободный стиль). 1. Артем Мальцев (Нижегородская обл./Мордовия) - 00:07:49.3. 2. Рауль Шакирзянов (Мордовия/Пермский край) - 00:07:55.1. 3. Станислав Волженцев (Коми) - 00:08:01.9. 4. Сергей Турышев (Ханты-Мансийский АО) - 00:08:06.5. 5. Петр Седов (Московская обл./Нижегородская обл.) - 00:08:07.9. 6. Евгений Дементьев (Ханты-Мансийский АО) - 00:08:09.6. 7. Андрей Парфенов (Тюменская область) - 00:08:10.2… 25. Валерий Гонтарь (Самарская обл.) - 00:08:20.

Индивидуальная гонка. 15 км (свободный стиль). 1. Артем Мальцев (Нижегородская обл./Мордовия) - 00:38:52.0. 2. Станислав Волженцев (Коми) - 00:39:14.8. 3. Петр Седов (Московская обл./Нижегородская обл.) - 00:39:29.4. 4. Сергей Турышев (Ханты-Мансийский АО) - 00:39:35.9. 5. Алексей Шемякин (Архангельская обл.) - 00:39:57.3. 6. Алмаз Таипов (Татарстан) - 00:40:14.1. 7. Рауль Шакирзянов (Мордовия/Пермский край) - 00:40:18.9… 16. Валерий Гонтарь (Самарская обл.) - 00:41:05.9.

Персьют. 15,3 км (свободный стиль). 1. Станислав Волженцев (Коми) - 00:32:35.8. 2. Артем Мальцев (Нижегородская обл./Мордовия) - 00:32:54.6. 3. Сергей Турышев (Ханты-Мансийский АО) - 00:33:22.5. 4. Петр Седов (Московская обл./Нижегородская обл.) - 00:34:35.5. 5. Рауль Шакирзянов (Мордовия/Пермский край) - 00:35:52.0. 6. Алексей Шемякин (Архангельская обл.) - 00:35:55.5. 7. Александр Гребенько (Мурманская обл.) - 00:36:39.6… 14. Валерий Гонтарь (Самарская область) - 00:37:56.8.