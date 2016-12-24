МАКСИМ ЛАЙКИН ПРОШЕЛ СБОР С ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

14-летний воспитанник мордовского футбола Максим Лайкин, продолжающий получать футбольное образование в академии «Спартак» имени Федора Черенкова, принял участие в селекционном сборе юношеской сборной России, который с 4 по 14 декабря проходил в Сочи. Как подчеркивается на официальном сайте РФС, на данном этапе под знамена национальной команды вызывались сильнейшие игроки столичных футбольных школ.

«Это уже второй подряд сбор, который нам удалось организовать, - рассказал старший тренер юношеской сборной России для футболистов 2003 года рождения Станислав Коротаев. - Первый сбор состоялся несколькими неделями ранее, и в нем приняли участие представители региональных команд. В этот раз мы оценивали возможности тех, кто сейчас на ведущих ролях в «Спартаке», «Локомотиве», «Динамо», ЦСКА и «Чертаново». Исключение составили всего два человека - защитник Кирилл Дудкин из волгоградского «Ротора» и полузащитник Максим Самойлов из французского «Пари Сен-Жермен».

В ходе сбора состоялись два контрольных матча. В первом спарринге со счетом 6:0 была обыграна команда «Сочи-2004» (голы: Владислав Шитов - 2, Сергей Пиняев, Гаррик Левин, два автогола). Во второй игре сборники победили сверстников из академии ФК «Краснодар» - 4:0 (отличились Владислав Шитов, Артем Соколов, Даниил Фомин, Сергей Пиняев-пен.).

Пожелаем Максиму Лайкину дальнейших успехов и покорения новых вершин! Мордовские болельщики со стажем наверняка хорошо помнят, что в конце 1990-х отец юного футбольного вундеркинда Игорь Лайкин выступал за саранскую «Светотехнику». Не лишним будет напомнить и о том, что родной дядя перспективного спартаковца Дмитрий Лайкин хорошо известен по выступлениям внутри республики - за ведущие команды по футболу, мини-футболу и его гибридным разновидностям. Ну а кто запечатлен на фото рядом с Максом, все, конечно же, узнали. С лидером «Ливерпуля» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо уроженец Саранска сфотографировался на домашнем матче «Спартака» с мерсисайдцами в Лиге чемпионов УЕФА.