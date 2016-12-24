МЕМОРИАЛ СЕРАФИМА БАТЯЕВА СОБРАЛ ВЕДУЩИХ СИЛАЧЕЙ РЕСПУБЛИКИ

17 декабря в зале тяжелой атлетики на Школьном бульваре в городе железнодорожников состоялся открытый чемпионат Рузаевского муниципального района, посвященный памяти многократного чемпиона и рекордсмена, заслуженного работника физической культуры Мордовии Серафима Павловича Батяева. В соревнованиях с гирями весом 24 кг по программе классического двоеборья (толчок и рывок) приняли участие гиревики из семи городов и районов республики.

В весовой категории 68 кг первое место занял Юрий Молнар из Рузаевки (толчок двух гирь - 18 раз, рывок - 35 подъемов, сумма двоеборья - 53 очка). В категории 73 кг победил Василий Катаев из Саранска (50 - толчок, 120 - рывок, 110 - сумма). Еще один рузаевец Василий Прокопьев стал сильнейшим в весе 78 кг. Известный силач толкнул гири 100 раз и вырвал 218 раз, набрав в сумме 209 очков.

В весовых категориях 85 и 95 кг уверенную победу одержали атлеты, месяц назад выполнившие норматив мастера спорта России, - Дмитрий Чашин (Саранск) и Владислав Скоромный (Ичалки). Чашин продемонстрировал великолепную технику, толкнул два снаряда 133 раза и вырвал 230 раз. Скоромный в толчке показал лучший результат - 150 подъемов. После рывка (200 раз) его сумма также стала наивысшей - 250 очков. Наконец, в самой тяжелой весовой категории, свыше 95 кг, пальму первенства со значительным отрывом от соперников завоевал представитель Инсара Юрий Синичкин - зафиксировал гири в толчке 145 раз, а в рывке набрал 199 подъемов.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и денежными призами от организаторов - «Центра физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района. Специальный приз от семьи Батяевых был вручен 65-летнему ветерану Владимиру Лысенину из рузаевского села Шишкеево.