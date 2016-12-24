«КАБЕЛЬЩИКИ» РВУТСЯ В «ФИНАЛ ШЕСТИ»

«Сарансккабель-Мордовия» вновь готовится сыграть перед родным зрителем. В рамках четвертого тура чемпионата страны среди мужских команд первой лиги в Саранске состоятся матчи с участием команд Калуги, Саратова и Острогожска (Воронежская область). Любопытные поединки пройдут с пятницы по воскресенье. Место баталий - физкультурно-оздоровительный комплекс микрорайона Заречный (на проспекте 70 лет Октября).

После трех туров «кабельщики» с 20 очками в активе идут на втором месте в группе «В», уступая в результатах только «волкам» с берегов Цны. При этом, для того чтобы пройти в «финал шести», вполне хватит и места в «тройке». Заключительный тур предварительного этапа с 11 по 14 января пройдет на площадке лидера - в Тамбове. Параллельным курсом в группе «А» волейбольную моду диктуют россошинский «Химик» (Воронежская область) и десногорский «Полимер» (Смоленская область). В компании с ними в финал, скорее всего, пройдет коллектив с чудным названием «Медина-Атлетик», представляющий подмосковное Раменское. В преддверии новогодних торжеств не упустите возможности поддержать саранскую команду на уютной трибуне химмашевского храма спорта!