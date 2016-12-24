ЗДОРОВ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

В Российской Федерации насчитывается более 43,2 млн пенсионеров, в Мордовии - 255 тыс. Пожилые люди - это быстро пополняемая социально-демографическая группа. И нельзя не видеть, что они вносят значительный вклад в развитие страны, являются хранителями духовных и нравственных ценностей, осуществляют посильную трудовую деятельность в разных проявлениях. К сожалению, в обществе среди населения все еще существует недооценка роли здорового стиля жизни, физической активности, посредством которых можно значительно поднять и духовно-воспитательный, и творческий, и трудовой потенциал старшего поколения. Проблема заключается в недостатке информации о возможностях системы профилактики, традициях и привычках к занятиям физической культурой, особенно в пожилом возрасте.

«Я полагаю, что здоровый образ жизни - это чрезвычайно важная вещь, которая лежит в основе решения многих важных проблем, в том числе здоровья нации. Невозможно с помощью таблеток решить проблемы здоровья миллионов людей. Нужно, чтобы у людей были навык, пристрастие, мода на здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом», - отмечает Президент России Владимир Путин.

В нашей республике проблеме здоровья нации уделяется большое внимание. С целью привлечения пенсионеров к систематическим занятиям физической культурой в 2008 году под руководством кандидата педагогических наук, доцента Г.А. Марескиной было создано Некоммерческое партнерство «Спортивно-оздоровительный центр ветеранов «Здоровый образ жизни», в дальнейшем переименовано в Ассоциацию граждан пожилого возраста Республики Мордовия «Здоровый образ жизни», основной целью которой является поддержка социального статуса пожилого человека за счет сохранения объема и качества социальных ролей и активности путем дополнения или компенсации трудовой активности различными спортивно-оздоровительными видами деятельности.

Руководство республики на протяжении многих лет выделяло ассоциации субсидии на поддержание такой инициативы, как массовое привлечение людей старшего и пожилого возраста к здоровому образу жизни путем проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по видам спорта городского, районного и республиканского масштабов.

В этом году Ассоциацией граждан пожилого возраста РМ «ЗОЖ» был представлен проект на конкурс среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека, на предоставление грантов Президента Российской Федерации по развитию гражданского общества. В перечень победителей конкурса вошли 970 некоммерческих организаций из 79 регионов, в том числе Ассоциация граждан пожилого возраста РМ «ЗОЖ».

В рамках данного проекта будут организованы и проведены различные мероприятия по привлечению граждан пожилого возраста к систематическим занятиям: плаванию, аквааэробике и гребле на лодках; общей физической подготовке на тренажерах; лыжной подготовке, футболу и настольному теннису; закаливанию организма - а также организация утренней зарядки на свежем воздухе; участие в городских и республиканских кроссах и пробегах; проведение мастер-классов во всех муниципальных районах Республики Мордовия; осуществление агитационно-пропагандистской деятельности, направленной на привлечение граждан пожилого возраста к занятиям физической культурой и спортом. Все эти мероприятия позволят заполнить досуг, расширить кругозор, адаптироваться к меняющемуся миру; улучшить и восстановить функциональные способности организма граждан пожилого возраста и самое главное - сформировать здоровый образ жизни в семье вместе с детьми и внуками.

Пользуясь случаем, приглашаем жителей пенсионного возраста городского округа Саранск приобщиться к здоровому образу жизни, почувствовать себя бодрым, сильным и здоровым. Для вас организована утренняя зарядка на свежем воздухе в ПКиО им. А.С. Пушкина, ПКиО Пролетарского района, на площадке напротив Храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в юго-западной части г. Саранска. В СК «Мордовия» и Дворце водных видов спорта организованы занятия по суставной гимнастике, настольному теннису и плаванию. По всем вопросам можно связаться по телефонам: 324485, 89272743143. Наша группа ВКонтакте - ЗОЖ РМ (Саранск). Заходите, становитесь участником группы и членом нашей команды.

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