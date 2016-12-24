ВАЛЕРИЙ КАРПИН ВОЗГЛАВИЛ «РОСТОВ»

Во вторник новым главным тренером клуба российской футбольной Премьер-лиги «Ростов» назначен Валерий Карпин. Контракт со специалистом, который сменил у руля ростовской команды Леонида Кучука, подписан сроком на два с половиной года.

«В команде собраны качественные футболисты, с которыми по силам решать поставленные перед нами задачи. Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования, - сказал Валерий Карпин. - Нам предстоит много работы, так как впереди тяжелые 10 матчей, в которых мы должны будем показать все, на что способны».

Напомним, что пост главного тренера в «Ростове» освободился в начале декабря. После того как ростовчане уступили «Динамо», прежний наставник Кучук был отправлен в отставку. Она, надо отметить, назревала давно. Ростовчане достаточно сильно начали чемпионат, одержав в стартовых шести турах четыре победы, но затем наступил спад. В итоге с конца августа команда сумела победить лишь еще один раз (причем «Уфа» в последнем туре была повержена уже с Дмитрием Кириченко, исполнявшим обязанности главного тренера). Сейчас «Ростов» идет на 10-м месте в первенстве, рискуя при этом рухнуть в ФНЛ.

Валерий Карпин как тренер известен, прежде всего, работой с московским «Спартаком», который он тренировал с перерывами с 2009-го по 2014 год. Под руководством Карпина «красно-белые» дважды завоевывали серебряные медали чемпионата России (сезоны-2009 и 2011/12). После ухода из «Спартака» Карпин тренировал испанскую «Мальорку» (2014, 2015) и армавирское «Торпедо» (2015, 2016). В начале нынешнего года экс-футболист «Сельты» решил взять паузу в тренерской работе и подался в тележурналисты (был назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ»). Однако уже летом он покинул телеканал, объяснив это тем, что соскучился по большому футболу.

«Валерий Георгиевич Карпин - это опытный, харизматичный тренер с серьезным тренерским штабом, который хочет добиться результата с «Ростовом», - заявил сразу после назначения президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.