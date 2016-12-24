АРТЕМ СУРКОВ - ЧЕМПИОН МИРА В СОСТАВЕ ИРАНСКОГО КЛУБА

15 декабря в иранском городе Исфахан завершился клубный чемпионат мира. В финальной битве за трофей встретились иранские команды. «Бимех Рази», цвета которого защищали россияне Артем Сурков и Роман Власов, победила «Сину Санат Изех». В решающем противостоянии чемпион Европы Сурков отметился эффектным скручиванием из стойки, за что с ходу набрал четыре балла и в итоге победил с крупным счетом 5:1. Власов добился еще более сокрушительного результата (9:1).

Параллельным курсом сборная Москвы, которую возглавлял олимпийский чемпион Афин-2004 Алексей Мишин, заняла пятое место при 13 участниках. Вместе с прославленным уроженцем Рузаевки в составе москвичей выступали Сергей Емелин, Денис Муртазин, Павел Салеев и Роман Юсупов. Любопытен размер призовых. Чемпионам был вручен чек на 25 тысяч американских долларов, обладателям «серебра» - на 15 тысяч, бронзовые призеры получили 10 тысяч на команду.

Итоговая классификация выглядит следующим образом. 1. «Бимех Рази» (Иран). 2. «Сина Санат Изех» (Иран). 3. «Буюкхесир» (Турция). 4. «Команда Грузии» (Грузия). 5. Сборная Москвы (Россия). 6. «Шохадай Модаф Хаарам» (Иран). 7. «Динамо» (Армения). 8. «Самсон» (Украина). 9. «Олимпийские надежды» (Румыния). 10. «Будапешт» (Венгрия).