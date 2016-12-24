Спортивная гимнастика

Наркомафия онлайн
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В Брянске состоялись всероссийские соревнования с недвусмысленным названием «Олимпийские надежды». Призовой фонд турнира оспаривали девушки 2007 - 2008 годов рождения и юноши 2005 - 2006 годов рождения по программам первого облегченного и второго спортивного разрядов.
Общее число участников составило около 170 юных спортсменов. Из представителей Мордовии наиболее успешно выступили: Вадим Коршев («бронза» в вольных упражнениях по первому разряду), Кирилл Шевелев («бронза» в опорном прыжке по второму разряду), Максим Кузнецов (4-е место, конь-махи). Наряду с ними в партизанском крае выступали Анна Куликова, Владислава Юмаева и Арина Шургая.
Между тем вчера в Саранске стартовали всероссийские соревнования на призы заслуженного тренера СССР и России Леонида Аркаева. В традиционных соревнованиях, которые продлятся до 15 декабря, принимают участие юные гимнасты из Москвы, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Белгорода, Екатеринбурга, Волгограда и других городов России. Нашу республику представляют: юноши - Никита Андронов, Дмитрий Фролов, Никита Степашкин, Дмитрий Нарваткин, Семен Чавкин, Никита Картаев, Максим Кузнецов, Вадим Коршев, Артем Плешкин и Даниил Головин; девушки - Анастасия Пизина, Виктория Юмаева, Александра Мудрова, Мария Романова, Александра Никулина, Мелек Сак, Ксения Кузьмичева, Анна Румянцева, Александра Рогова, Татьяна Картаева и Анна Куликова.
В Ленинском суде Саранска продолжается громкий процесс по делу бригады наркоторговцев, в которую входили жители Саранска и Омска. На скамье...
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