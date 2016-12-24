МАЛЬЦЕВ, ШАКИРЗЯНОВ И ФЕДОТОВ ПРЕУСПЕЛИ НА «СЫКТЫВКАРСКОЙ ЛЫЖНЕ»

В Сыктывкаре на трассе Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной состоялись традиционные соревнования с насыщенной географией. Географию турнира составили Москва, Санкт-Петербург, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Коми, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Кировская, Рязанская, Нижегородская, Архангельская, Тюменская, Ярославская, Оренбургская, Владимирская, Смоленская, Ленинградская, Свердловская, Брянская, Московская и Тамбовская области, Пермский край и Хабаровский край.

От нашей республики были три представителя Комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Наиболее успешно выступил 24-летний Артем Мальцев, победивший в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем. Он же на «десятке» классическим стилем остановился в шаге от пьедестала, приехав к финишу четвертым. 28-летний Рауль Шакирзянов стал обладателем «бронзы», преуспев в соперничестве свободным стилем, а на следующий день стал седьмым среди прирожденных «классиков». 19-летний Игорь Федотов сумел войти в первую «десятку» на «пятнашке», заняв 9-е место (лучший результат по его возрасту). При этом нельзя не отметить, что первая из мужских гонок собрала 226 участников, на старт второй выходили 245 профессиональных лыжников. Результаты сильнейших и их итоговые позиции - перед вами.

Мужчины. 15 км (свободный стиль). 1. Артем Мальцев (Нижегородская область/Мордовия) - 00:34:54.4. 2. Илья Семиков (Коми) - 00:35:09.9. 3. Рауль Шакирзянов (Мордовия/Пермский край) - 00:35:41.1. 4. Петр Седов (Московская область/Нижегородская область) - 00:35:43.1. 5. Андрей Малафиев (Коми) - 00:35:48.5. 6. Илья Порошкин (Коми) - 00:36:04.1. 7. Павел Соловьев (Пермский край) - 00:36:33.0. 8. Александр Бобров (Коми) - 00:36:33.4. 9. Игорь Федотов (Мордовия) - 00:36:34.5. 10. Дмитрий Япаров (Удмуртия) - 00:36:56.9.

Мужчины. 10 км (классический стиль). 1. Илья Порошкин (Коми) - 00:25:05.6. 2. Илья Семиков (Коми) - 00:25:15.4. 3. Дмитрий Япаров (Удмуртия) - 00:25:16.4. 4. Артем Мальцев (Нижегородская обл./Мордовия) - 00:25:36.7. 5. Петр Седов (Московская область/Нижегородская область) - 00:25:46.6. 6. Владислав Азанов (Удмуртия) - 00:25:51.7. 7. Рауль Шакирзянов (Мордовия/Пермский край) - 00:25:58.1. 8. Равиль Валиахметов (Удмуртия) - 00:26:06.6. 9. Егор Трефилов (Удмуртия) - 00:26:20.6. 10. Александр Телегин (Удмуртия) - 00:26:22.8.