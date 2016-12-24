ЛУЧШИЕ ИЗ ДЕЛЬФИНИСТОВ

На минувшей неделе во Дворце водных видов спорта состоялись соревнования под названием «День дельфиниста». На водные дорожки выходили воспитанники регионального центра спортивной подготовки «Старт». Юные спортсмены выявляли сильнейших в стиле баттерфляй на трех дистанциях - 50, 100 и 200 метров - в различных возрастных категориях. Публикуем список победителей и призеров.

50 метров. Девочки. 2007 - 2009 годы рождения. 1. Ульяна Ямашкина - 42.34. 2. Елизавета Симонова - 45.72. 3. Варвара Романова - 46.69. Девушки. 2005 - 2006 годы рождения. 1. Яна Белявая - 36.76. 2. Маргарита Гуменчук - 38.81. 3. Алина Янина - 40.55. 2000 - 2003 годы рождения. 1. Ирина Советова - 34.02. 2. Екатерина Егоркина - 34.07. 3. Евгения Ишуткина - 35.81. Мальчики. 2005 - 2009 годы рождения. 1. Владимир Егоркин - 35.52. 2. Александр Беляков - 36.19. 3. Илья Кайшев - 36.39. Юноши. 2003 - 2004 годы рождения. 1. Дмитрий Сюваткин - 31.09. 2. Александр Истюнькин - 31.85. 3. Артем Артаев - 32.28. 1999 - 2002 годы рождения. 1. Артем Асташин - 27.80. 2. Даниил Миклин - 27.86. 3. Вадим Холодков - 28.94.

100 метров. Девочки. 2007 - 2009 годы рождения. 1. Елизавета Симонова - 1:45.13. 2. Анастасия Бикеева - 1:53.94. 3. Варвара Романова - 1:54.35. Девушки. 2005 - 2006 годы рождения. 1. Яна Белявая - 1:27.55. 2. Маргарита Гуменчук - 1:31.32. 3. Анастасия Петрунина - 1:33.20. 2000 - 2003 годы рождения. 1. Екатерина Егоркина - 1:22.49. 2. Ирина Советова - 1:27.41. 3. Евгения Ишуткина - 1:34.45. Мальчики. 2005 - 2009 годы рождения. 1. Владимир Егоркин - 1:21.58. 2. Илья Кайшев - 1:24.94. 3. Александр Беляков - 1:26.94. Юноши. 2003 - 2004 годы рождения. 1. Дамир Ипкаев - 1:11.02. 2. Дмитрий Сюваткин - 1:15.31. 3. Данила Самсонов - 1:16.13. 1999 - 2002 годы рождения. 1. Артем Асташин - 1:04.96. 2. Иван Кистайкин - 1:05.63. 3. Даниил Миклин - 1:08.67.

200 метров. Девочки. 2007 - 2009 годы рождения. 1. Варвара Романова - 4:25.24. Девушки. 2000 - 2003 года рождения. 1. Екатерина Егоркина - 3:26.13. 2. Софья Сяфукова - 4:01.52. Мальчики. 2005 - 2009 годы рождения. 1. Виктор Щербаков - 3:17.13. 2. Богдан Страмкаускас - 3:22.14. 3. Игорь Брежнев - 3:22.87. Юноши. 1999 - 2002 годы рождения. 1. Иван Кистайкин - 2:51.88.