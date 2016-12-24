СПОРТСМЕНЫ ШКОЛЫ БОЛОТНИКОВА ДОБИЛИСЬ НЕПЛОХИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПЕНЗЕ

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8 и 9 декабря в Пензе проходил 38-й фестиваль памяти героя-пограничника Алексея Махалина. Соревнования, в которых приняли участие около 700 спортсменов, собрали легкоатлетов из Казани, Тулы, Самары, Саратова, Пензы и Саранска. В числе участников были мастера спорта, неоднократные победители всероссийских и международных соревнований.
Спортсмены СШОР имени Петра Болотникова продемонстрировали на фестивале неплохие результаты. Ирина Курбакова из 12-й гимназии стала первой на дистанции 60 метров с результатом 7,3 секунды. Вадим Морозкин пополнил свою коллекцию наград «серебром» (800 метров за 1.53.4) и «бронзой» (400 метров за 49.3). Марина Чегодайкина заняла 2-е место на дистанции 800 метров (2.19.1) и 4-е место на дистанции 1500 метров (4.45.0). В активе Андрея Сидорова - 4-е место на 400 метрах (50.1) и 5-е место на 200 метрах (22.9). Юлия Ступина пробежала 400 метров за 59 секунд (4-е место) и 200 метров за 26 секунд (5-е место). Сергей Нелин стал шестым на двухсотметровке (23.4) и седьмым на четырехстах метрах (52.8). Людмила Сюмкина вошла в пятерку сильнейших на дистанции 200 метров (27.8) и остановилась в шаге от пьедестала на дистанции 400 метров (1.01.4). У Олеси Тютяковой - 5-е место (400 метров, результат - 1.04.1). Алексей Саушкин занял 6-е место на дистанции 60 метров (7.1) и 7-е место на дистанции 200 метров (23.7).
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