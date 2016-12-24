СОХРАНИТЬ ОТРЫВ В БИТВАХ С КОНКУРЕНТАМИ

«Мордовия» продолжает задавать тон в Высшей хоккейной лиге «Б». Перед важными встречами в Тамбове и Ростове-на-Дону саранские «лисы» гостили в Саратове, где дважды заставили капитулировать местный «Кристалл». Тем временем тамбовские «волки» смогли лишь раз победить в Барнауле. Лидер таблицы на сегодня имеет самый высокий показатель результативности (115 заброшенных шайб). Однако на родном льду получится сыграть теперь только в новом году. Перед этим желательно не растерять созданный в осенних матчах отрыв.

«Оба матча получились хорошими. Поэтому результатом я доволен. Но вот качеством не очень, - в очередной раз выразил неполную удовлетворенность действиями подопечных главный тренер ХК «Мордовия» Юрий Воробьев. - В силу того что мы опытнее и старше, должны показывать, скажем так, более зрелищную игру. В первом поединке проиграли второй период со счетом 0:2, после чего надо было что-то предпринимать. В итоге, может быть, из-за того что пришлось убрать звено, у других возросла ответственность. Был внесен определенный вклад, удалось сломить игру и добиться победы. В силу, наверное, физиологических особенностей соперник немного подсел во втором матче, и тут уже было попроще. Но, повторюсь еще раз, я не увидел того, чего хотел от своих хоккеистов».

«Вчера нам игра давалась - и по моментам, и по всему другому тоже. Но, видимо, переоценили соперника, в итоге исполнительское мастерство сыграло главную роль, - попытался объяснить разгромный результат наставник «Кристалла» Анатолий Лукошин. - И мой коллега прав - во второй игре мы плохо играли. Тут нет никаких вопросов. Надо было дорожить шайбой, а не отдавать ее постоянно сопернику. Будем дальше работать. Продолжаем строить новую команду. Может быть, в третьем круге, когда снова встретимся с «Мордовией», удастся добиться большего».

«КРИСТАЛЛ» Саратов - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 - Швейкин (Колычев, 10:23), 1:1 - Осин (Антипов, Шулев, 34:11), 2:1 - Осин (Антипов, 37:25), 2:2 - Юнышев (Брыкин, 47:55), 2:3 - Нефедов (Юнышев, 52:15), 2:4 - Бадрутдинов (Цицаров, ПВ, 59:10).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Саетов - Бельский, Цыпнятов - Нефедов - Юнышев, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Субботин, Петраков - Ситнов, Медведев - Швейкин - Колычев.

«Кристалл»: Павлов, Лукошин - Соловьев, Болдырев - Тесленко - Смирнов, Комаров - Шулев, Кондрашин - Черепуха - Серанов, А. Смирнов - Бабрусев, Кокунько - Сергушкин - Пьянов, Земцов - Боничев, Осин - Антипов - Николаев.

Штрафное время: «Кристалл» 6 (4+2+0) - ХК «Мордовия» 10 (4+4+2).

10 декабря. Саратов. ЛДС «Кристалл». 1000 зрителей.

«КРИСТАЛЛ» Саратов - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Брыкин (Саразов, Саетов, 03:32), 0:2 - Колычев (Ахметзянов, Медведев, 23:14), 0:3 - Бадрутдинов (Ахметзянов, 31:50), 0:4 - Бадрутдинов (Ахметзянов, 35:17), 0:5 - Брыкин (Дубинин, Абозин, 55:08, +1).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Саетов - Гордин, Цыпнятов - Нефедов - Юнышев, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Закурин, Петраков - Ситнов, Медведев - Швейкин - Колычев.

«Кристалл»: Сурканов (Музалевский, 32), А. Смирнов - Соловьев, Пьянов - Тесленко - Сергушкин, Комаров - Шулев, Антипов - Серанов - Осин, Земцов - Боничев, Болдырев - Кокунько - Черепуха, Скачков - Бабрусев, Скаков - Смирнов - Кондрашин.

Штрафное время: «Кристалл» 8 (0+2+6) - ХК «Мордовия» 4 (0+2+2).

11 декабря. Саратов. ЛДС «Кристалл». 800 зрителей.