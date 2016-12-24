ИНТРИГА ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА

Жеребьевка финального турнира футбольного чемпионата мира уже по своей сути событие неординарное, во многом судьбоносное и оттого воодушевляющее и в чем-то даже проникновенное. Но согласитесь, что никогда прежде, наблюдая за данным мероприятием, мы с вами не испытывали столько эмоций. Ведь раньше главным образом любопытно было узнать, какие команды станут соперниками сборной России, а затем в довесок прикинуть, какой может получиться сетка плей-офф. Теперь же на роль главной интриги выдвинулось совершенно другое обстоятельство. Какие восемь сборных будущим летом приедут в Саранск?! Ответ на этот вопрос в Мордовии ждали с особым трепетом и предвкушением.

ЛЕВ ЯШИН НА ПЛАКАТЕ

Знаменательному событию предшествовало множество мероприятий, которые стартовали еще во вторник - с презентации официального плаката грядущего российского мундиаля. В электродепо «Красная Пресня» московского метрополитена на суд публики был представлен заключительный символ в линейке официальной символики FIFA. Полотнище, выполненное российским дизайнером Игорем Гуровичем в стилистике советского постконструктивизма 1920-1930-х годов, призвано стать отражением художественного и футбольного наследия нашей страны.

Центральной фигурой плаката стал легендарный Лев Яшин - участник четырех чемпионатов мира (1958, 1962, 1966, 1970), единственный вратарь в истории мирового футбола, удостоенный «Золотого мяча» как лучший футболист Европы. Лев Иванович изображен в традиционной экипировке черного цвета, в знаменитой кепке и с наколенной повязкой. В прыжке он вытаскивает из «девятки» коричневый шнурованный мяч своего времени. Однако это не только футбольный снаряд, но и земной шар с изображением России. От мяча исходят лучи, символизирующие энергию турнира, а зеленый круг по центру плаката отождествляет футбольное поле. По словам автора, в своем творении он стремился оживить уникальный графический язык, который воспринимается во всем мире исключительно как русский. Из чемпионата в чемпионат официальные плакаты привлекают внимание коллекционеров, ценителей спортивной символики и представителей арт-сообщества.

КЕРЖАКОВ И ДЕСАЙИ - НОВЫЕ ПОСЛЫ FIFA FAN FEST

За два дня до церемонии жеребьевки были объявлены имена новых послов фестиваля болельщиков FIFA. Эстафету у бразильца Роналдо приняли россиянин Александр Кержаков и француз Марсель Десайи. И тот и другой, по мнению организаторов, идеально подходят под олицетворение ценностей фанфестов - прежде всего потому, что это одновременно добросердечные и страстные люди. И действительно, здесь трудно поспорить. Десайи и Кержакову предстоит заниматься ровно тем же, что они делали всегда, - проявлять открытость к болельщикам. Сообщается, что во время турнира этот оригинальный дуэт заглянет в ряд городов. Правда, куда именно отправятся Марсель и Александр, пока еще держится в секрете.

Площадки фанфестов организуют в каждом из 11 городов-организаторов ЧМ-2018. Это будут места публичного просмотра матчей с бесплатным общим доступом. Территориями фестиваля станут яркие локации в центральной части городов, куда без проблем сможет добраться каждый болельщик. В Саранске, как и в 2014 году, это будет Советская площадь, в Москве - Воробьевы горы, в соседнем Нижнем Новгороде - площадь Минина и Пожарского, в Самаре - площадь Куйбышева, в Казани - семейный центр «Казан» (он же - главный дворец бракосочетаний), в других городах - не менее популярные «плацдармы» культурного отдыха. Фанфесты, напомним, ведут свою историю с немецкого мундиаля 2006 года и рекомендованы Международной федерацией футбола как комфортные и безопасные условия для встреч местного населения с болельщиками из других стран. По идее это лучшая возможность насладиться праздником футбола вне стадиона.

БУТМАН, ДУЖНИКОВ И ТУЛТАЕВ ВРУЧАЛИ ПАСПОРТ МОРДВИНА

Информационные стойки городов-организаторов в медиацентре Государственного Кремлевского дворца привлекали журналистов со всего мира богатым наличием сувенирной продукции, отличной возможностью познакомиться с достопримечательностями и культурными ценностями различных уголков России, а также занимательной привилегией общения со звездными послами, суперболельщиками и официальными лицами.

Стойка Саранска выглядела приметно. Вероятно, потому, что возле нее представители прессы встречали весьма колоритных персонажей. В веселом великане трудно было не узнать актера театра и кино Станислава Дужникова. А роль паспортиста со штампом «Made in Mordovia» успешно исполнял Игорь Бутман. Шутливый оттиск ставился в бордовые 12-страничные «корочки» с названием «Паспорт мордвина». Штамп время от времени передавался и Дужникову. А вскоре к данной процедуре подключился и Глава Администрации городского округа Саранска Петр Тултаев.

Первым «объектом посвящения в мордвины» для саранского мэра стал африканский гость кремлевского медиацентра, пристально изучавший разложенные на стойке пазлы с изображением картин художника-этнофутуриста Юрия Дырина. «Подскажите, откуда вы будете?! - вежливо поинтересовался Петр Николаевич. - Сенегал! Отлично! Запомните наш пароль: «Шумбрат!». Приезжайте на матчи в Саранск. Встретим как полагается». Сияющий улыбкой сенегалец несколько раз повторил простое, но яркое приветствие, одобрил отметку о регистрации в селе Мордовская Теризморга и не упустил возможности сфотографироваться в мордовской рубахе. Нарекли потенциального туриста Дмитрием Никиткиным - более-менее созвучно его труднопроизносимому имени. Следующим в выстроившейся очереди был журналист из Уругвая - с микрофоном и камерой. И тут уже градоначальнику пришлось говорить со всей серьезностью.

«Столица Мордовии готова принять болельщиков из любой страны. Со свойственным нам радушием и мордовским гостеприимством, - заверил представителей российских и зарубежных СМИ Петр Тултаев. - И даже буйство англичан, если выпадут по жребию, нисколько не пугает. Найдем и к ним пути подхода. Досконально изучим традиции и особенности каждой страны, чья сборная приедет играть в Саранск. Подготовим специальные творческие сюрпризы. В мегаполисах подобное трудно осуществить. А мы охватим потрясающим праздником весь город, и это будет нашим неоспоримым преимуществом».

СЮРПРИЗЫ ГОРОДОВ И ПРИЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

Каждый обладатель паспорта мордвина в течение считаных минут получал в нагрузку магнит с собственным фото на фоне красочного саранского стенда. На других стойках, впрочем, тоже было не скучно. Многие делали упор на символику, презентуя наборы всякой всячины - ручки, брелоки, блокноты, рюкзачки, флэшки. Волгоград, например, отличился тем, что радовал гостей жеребьевки портативными зарядниками для мобильных телефонов. Нижегородцы раздавали расписных матрешек. А в курортный Сочи зазывал спартаковец Евгений Ловчев: кому требовалось - давал привычно развернутые комментарии, а кому - просто автографы.

Приятно было пообщаться с Дмитрием Кириченко, представлявшим интересы Ростова-на-Дону. Сравнительно недавно, в 2013 году, прирожденный бомбардир выходил на поле в футболке «Мордовии» и уже затем, в ипостаси тренера, побеждал в Лиге чемпионов «Баварию». Предыдущий главный тренер флагмана мордовского футбола Дмитрий Черышев командовал у стойки Нижнего Новгорода. Отец футболиста «Вильярреала» рассказал, что в настоящий момент проживает в Москве, что, собственно, подтверждают его частые визиты на «Матч ТВ». «Мордовию» нельзя назвать успешным этапом в карьере Дмитрия Николаевича. Однако, по его словам, о республике у него сохранились только самые приятные воспоминания.

У стойки Москвы можно было встретить трехкратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Киселеву. «Ах, Самара-городок!» - неслось под звуки гармошки со стойки города, в котором родилась известная впоследствии телеведущая. И тут уже наш прославленный футбольный трубач Виктор Паутов и саксофонист Игорь Бутман немного пожалели о том, что не захватили с собой музыкальные инструменты.

Паутову в 75 лет, как мы уже писали неделю назад, довелось стать самым опытным в компании суперболельщиков из 11 городов. Виктору Архиповичу были к лицу и фирменная футболка российской сборной с фамилией на спине, подаренная организаторами, и строгий фрак, в котором он предстал перед публикой в день церемонии жеребьевки. Народный артист Мордовии пообещал, что обязательно пополнит свой репертуар чем-то новеньким и будет рад сыграть специально подобранные для гостей нашей республики музыкальные композиции вместе с Бутманом. Игорь Михайлович, естественно, не против. Возможно, сцена фанфеста может стать для этого самым подходящим местом. А еще Паутов рассказал мне, что готовит эксклюзивный подарок для внука Глеба, и продемонстрировал совместное фото с Бутманом, на обратной стороне которого набралось немало автографов. Расписывались, как понимаетесь, только звезды, которые, в свою очередь, сами с удовольствием фотографировались с известным тромбонистом, заслужившим популярность на трибунах стадиона.

По-хорошему удивил суперболельщик «Балтики». «Спасибо Саранску за Дмитрия Сысуева! Очень добрую память у нас о себе оставил», - неожиданно произнес человек в сине-белом полосатом шарфе, заприметив на бейдже автора этих строк принадлежность к Мордовии. И тут же добавил: «А мордовский футбол наверняка должен быть благодарен нам за Валерия Ядова». Ну как, скажите, не пожать руку настоящему знатоку футбола?! Впрочем, подобное приветствие не столько удивило, сколько от души порадовало. Ведь я прекрасно знал, кто завел столь доброжелательный разговор. 57-летний Владимир Зуев не только ведущий спортивный тележурналист своего региона, но и историк местного футбола. С 1993 года и до сей поры Владимир Михайлович является диктором стадиона. Но самое интересное, что при всем при этом его основная специальность на протяжении 40 лет - водитель троллейбуса. В этом занятии Зуев видит особую романтику. Так что, если вдруг окажетесь в столице янтарного края и услышите по громкой связи в салоне общественного транспорта хорошо поставленный голос, рассказывающий о футболе, не сомневайтесь - за рулем один из суперболельщиков ЧМ-2018.

СУДЬБОНОСНОЕ ДЕЙСТВО

Волнительный и интригующий момент настал 1 декабря. В шесть часов вечера на сцену ГКД вышли ведущие концертной программы Иван Ургант и Алсу. Вступительное слово держали Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино. Глава государства отметил, что позади у каждой из 32 сборных напряженный отборочный этап, пройти который было весьма непросто, и подчеркнул, что любовь к футболу в России давняя, крепкая и всенародная. «Уверен, предстоящий чемпионат мира станет мощнейшим фактором развития вида спорта номер один. Мы сделаем все, чтобы он стал грандиозным спортивным праздником», - подытожил Владимир Владимирович. В свою очередь итальянский руководитель международного футбола выразил огромную благодарность всем, кто был и будет задействован в подготовке к турниру, сказав в завершение замечательную и очень важную фразу: «Весь мир знает, что Россия - теплая и дружелюбная страна».

В развлекательной программе приняли участие Алсу, исполнившая песню о мечте, подготовленную специально к жеребьевке, и государственный академический ансамбль русского танца имени Игоря Моисеева, постаравшийся передать собравшейся публике характер русской души в разудалом танце под названием «Лето». Между двумя выступлениями лучший бомбардир в истории мировых чемпионатов Мирослав Клозе вынес на сцену легендарный трофей, за который будут бороться сильнейшие национальные команды планеты. И, конечно же, не обошлось без видеоролика с голами, вписанными в мировую футбольную историю золотыми буквами. Из зала за происходящим наблюдало целое созвездие футбольных легенд. В частности, бразильцы Пеле, Роналдо и Роналдиньо не поднимались к корзинам с шарами, но стали составной частью большого судьбоносного действа одним только присутствием.

Когда же все формальности были соблюдены, в центре внимания оказались восемь ассистентов жеребьевки. Поочередно отведенные им позиции заняли англичанин Гордон Бэнкс, россиянин Никита Симонян, уругваец Диего Форлан, аргентинец Диего Марадона, француз Лоран Блан, бразилец Кафу, испанец Карлес Пуйоль и итальянец Фабио Каннаваро. Как все поняли, таким образом ФИФА отдала дань уважения тем странам, чьи сборные побеждали на чемпионатах мира, а также принимающей стороне. Право вести церемонию было предоставлено Гари Линекеру и Марии Командной. Звездный англичанин, добившийся звания лучшего бомбардира на ЧМ-1986 в Мексике, накануне, кстати, был именинником. А торт со свечами ему вручил не кто иной, как 80-летний Бэнкс - страж ворот сборной Англии на триумфальном для нее ЧМ-1966.

У России на сцене находилась своя легенда. Никите Павловичу Симоняну 12 октября исполнился 91 год. Но даже столь почтенный возраст абсолютно не мешает олимпийскому чемпиону Мельбурна-1956 каждый день приезжать на работу в Дом футбола на Таганке и принимать участие в большинстве заседаний РФС. Именно Симонян открыл первый шар и под шквал аплодисментов с неописуемой гордостью произнес родное сердцу слово «Россия!». Собственно, сразу после этого Португалия возглавила группу «В», и стало ясно, что третий матч действующие чемпионы Европы проведут в столице Мордовии. Соответственно, 25 июня Саранск ждет встреча с Криштиану Роналду - лучшим футболистом мира последних двух лет, по версии ФИФА.

Дальше - больше. После того как команды-матки разлетелись по группам, всех перво-наперво интересовало, к кому из них отправятся две топовые сборные из второй корзины - Испания и Англия. Вероятность того, что обе окажутся в Саранске, была, скажем так, немаленькая. Для этого требовалось, чтобы «Красной фурии» досталась позиция В4, а родоначальникам футбола - G2 или G3. Но не случилось. Испанцы отправились к португальцам, но получили вторую строчку. А затем каталонец Карлес Пуйоль вытянул для Англии четвертый номер в группе с Бельгией.

Если забыть про пресловутый рейтинг, отправивший в число маток Польшу, доставшуюся Саранску Колумбию вполне можно рассматривать как третью по силе сборную второй корзины. Сравниться с ней по статусу и мощи состава могут разве что Хорватия, отправившаяся в «группу смерти» к аргентинцам, исландцам и нигерийцам, да Уругвай, которого сверкающий золотистой бабочкой Марадона подселил к команде Станислава Черчесова. Перебравшийся из «Реала» в «Баварию» Хамес Родригес - главная надежда и опора колумбийцев. Шестнадцать японцев выступают сейчас в европейских клубах. Матч между Перу и Данией выглядит прямой битвой за место в плей-офф. Перуанцы праздновали попадание в Россию так, что едва не разбудили вулканы в Андах. Играющий под началом Юрия Семина в «Локомотиве» Джефферсон Фарфан исправно забивает не только за клуб и способен не раз напомнить о себе. Иранцы диктуют моду в азиатском футболе. Их главная звезда Сердар Азмун давно стал своим в чемпионате России. Весьма загадочно выглядят пока разве что сборные Панамы и Туниса. Подробно о каждой команде из выпавшей нам «восьмерки» «ВС» еще расскажет.

Что же до сборной России, то ей помимо Уругвая предстоит соперничать с Саудовской Аравией и Египтом. С аравийцами прежде встречаться доводилось лишь однажды - в выездном товарищеском матче 1993 года (поражение 2:4). С египтянами наши сборники вообще никогда не играли. С одной стороны, россиянам досталась не самая сильная группа, с другой - определенно предстоит потрудиться, дабы наконец-то преодолеть групповой барьер. Если удастся это сделать, в 1/8 финала нам, скорее всего, выпадет играть либо с испанцами, либо с португальцами. Если, конечно, в спор не вмешаются Марокко или Иран. Но оставим все «если». Ждать осталось совсем недолго. Двадцать первый по счету мировой футбольный чемпионат стартует 14 июня. Матч открытия состоится в обновленных «Лужниках». Подробное расписание турнира - на следующей странице.

ИЛЬЯ КАЗАКОВ СЧИТАЕТ ФАВОРИТОМ ФРАНЦИЮ

Свой прогноз относительно главного фаворита ЧМ-2018 журналисту «ВС» дал еще один посол города-организатора Саранска Илья Казаков. Вопрос был задан за два часа до начала жеребьевки, и вот что на него ответил один из ведущих телекомментаторов современности.

«Предположу, что этот чемпионат выиграет Франция. Во-первых, существует верная давняя традиция - в Европе не побеждают представители Южной Америки. Поверить в победу какой-нибудь африканской или азиатской сборной сейчас крайне сложно. Поэтому остается кто-то из европейцев. Германия, на мой взгляд, команда не совсем понятная. Как, впрочем, и Испания. У них сейчас такой переходный период, когда тренерскому штабу надо решать, где первый состав, а где второй. История и статистика доказывают, что, как правило, сборные, сталкивающиеся с подобными ситуациями, не выстреливают. А вот Франция, напротив, очень близко подошла к тому, чтобы вновь выиграть титул. Это новая команда, лидеры которой в самом расцвете сил. Французами руководит один из лучших тренеров мира, и у них по игроку мирового класса на каждую из позиций, а рядом еще немало желающих навязать конкуренцию за место в составе. Поэтому ставлю на Францию, а прав я окажусь или нет, узнаем совсем скоро».

Остается напомнить, что бабушка Ильи Казакова по материнской линии из деревни Свеженькая, что в Зубово-Полянском районе Мордовии, на самой границе с Рязанской областью. Сам будущий пресс-атташе сборной России времен Гуса Хиддинка в детстве не раз проводил там летние каникулы.