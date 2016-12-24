«Не понимаю, откуда там взялся школьник на велосипеде»
Родители ребенка, угодившего под автобус, по суду требуют с водителя 500 тысяч рублей
Родители ребенка, угодившего под автобус, по суду требуют с водителя 500 тысяч рублей
Следственный комитет Мордовии продолжает расследование по уголовному делу об обрушении лестничного марша в строящемся многоэтажном доме в...
Страны СНГ забудут Кирилла и Мефодия?
Представители нетрадиционной ориентации - наиболее сложная для обследования группа риска
Рухнувший лестничный пролет убил трех человек
Министр МЧС России Владимир Пучков в ходе визита в Мордовию передал региону новейшие образцы спасательной техники
«ВС» выяснил, чем известны болельщики футбольных сборных, которые будут проводить матчи ЧМ в Саранске
На минувшей неделе в Пролетарском районном суде началось слушание громкого дела по иску ООО «Группа Краски» к экс-солистке известного...
Мать девочки просила строго не наказывать подполковника-педофила, устраивавшего с ребенком развратные фотосессии
В МВД по РМ обсудили результаты борьбы с организованной преступностью, раскрытие убийств времен криминальных войн между группировками,...