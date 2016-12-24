В физкультурно-оздоровительном комплексе «Школы бокса имени Олега Маскаева» состоялись чемпионат и первенство Мордовии. Соревнования проходили в открытом формате (с участием представителей соседних регионов) и были приурочены к 10-летию со дня открытия боксерской школы олимпийского резерва на Светотехстрое. Имена и фамилии победителей - перед вами.

Женщины 1999 года рождения и старше. 56 кг. Нурия Мясоутова (Саранск). Юниоры 2000-2001 годов рождения. 56 кг. Даниил Исаев (Явас). 64 кг. Максим Ростов (Саранск). 69 кг. Азат Аберхаев (Рузаевка). 75 кг. Андрей Глазков (Ковылкино). 91 кг. Денис Козлов (Саранск). Мужчины 1999 года рождения и старше. 60 кг. Игорь Шиндяев (Саранск). 69 кг. Хайрулла Джоракулиев (Саранск). 75 кг. Александр Морозов (Саранск). 81 кг. Иван Дьяков (Первомайск, Нижегородская область). 91 кг. Иван Паркин (Ковылкино). Свыше 91 кг. Виктор Кильмяшкин (Ковылкино). Юноши 2002-2003 годов рождения. 46 кг. Тимофей Топорков (Саранск). 48 кг. Александр Гавриков (Саров). 50 кг. Алексей Таратынов (Саранск). 54 кг. Павел Матунин (Саранск). 57 кг. Максим Бурдеев (Нижний Новгород). 60 кг. Артур Валеев (Саранск). 63 кг. Дамир Мухаметгараев (Рузаевка). 66 кг. Иван Алексеев (Ковылкино). 70 кг. Иван Димашин (Саранск). Свыше 80 кг. Николай Грачев (Саранск).