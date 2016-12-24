СВОЙ ЧЕЛОВЕК В ВОРОТАХ

Команда Юрия Воробьева в четвертый раз за сезон успешно справилась с «Алтаем». Первая победа вышла волевой, вторая - с крупным счетом. Но главное заключалось вовсе не в этом. Особенным во всех отношениях выглядел совсем другой момент. Впервые в составе ХК «Мордовия» на лед вышел уроженец Саранска и одновременно воспитанник нашей хоккейной школы. Этого парня зовут Игорь Шарапов, и ему всего 19 лет. Правда, не обошлось без трудностей. В первой из попыток не удалось включиться в игру из-за проброса. Но за 47 секунд до финальной сирены замена все-таки состоялась. За это время на долю молодого голкипера пришлась атака «два в одного», а потом, после броска в створ, он умело остановил шайбу ловушкой.

«Думаю, что болельщикам обе игры понравились, - отметил на пресс-конференции рулевой «Мордовии» Юрий Воробьев. - Соперники смотрелись весьма достойно. Первый поединок мог сложиться для них успешно - имели, как говорится, шанс зацепиться. Про свою команду скажу, что результатом я доволен, а вот качеством игры не совсем. В концовке первого матча задрожали, стали отбрасываться. Поэтому солидной игры не показали. Нам есть над чем работать. Шесть выездных встреч подряд?! Календарь никто не выбирает. Пока выступать стабильно не всегда получается. Но есть неделя на подготовку».

«Никаких особых комментариев дать не могу, - посетовал наставник «Алтая» Андрей Соловьев. - Мы играли против тех, кто уверенно идет на первом месте и находится там не зря. С такой командой сложно бороться, бодаться. Как могли, так и старались играть. В первой игре результат мог получиться лучше. Но мастерство никуда не денешь. Соперник победил на классе, а мы пока только учимся. Ожидается ли усиление состава?! Время от времени мы его пополняем. Но в Барнаул, в силу географии, наверное, едут в основном те, кому больше негде приткнуться. Приходится брать. И выстраиваем команду на тех ресурсах, которыми располагаем. С кем-то, конечно, расстаемся. Но на данном этапе это все, что у нас есть. Тут будет уместно сказать, что всех самых хороших исполнителей забрал к себе Саранск».

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «АЛТАЙ» Барнаул -

4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Локтев (Ковязин, 05:55), 1:1 - Нефедов (Саетов, Цыпнятов, 08:35), 2:1 - Ахметзянов (Горячев, 12:38), 3:1 - Абозин (Саразов, Дубинин, 20:46), 4:1 - Дубинин (Саразов, Кружилин, 28:56), 4:2 - Янцен (Тузов, 36:43).

ХК «Мордовия»: Скатов (Шарапов, 59), Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Гордин - Саетов, Юнышев - Нефедов - Цыпнятов, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Субботин, Петраков - Ситнов, Медведев - Швейкин - Колычев.

«Алтай»: Зубарев (Власов, 22), Угаров - Стребков, Локтев - Соболев - Ковязин, Абрамов - Южанинов, Янцен - Евстифеев - Тузов, Вяткин - Хафизов, Градусов - Попов - Саломатов, Сурков - Вопилов - Шубович.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 6 (0+2+4) - «Алтай» 12 (0+4+8).

2 декабря. Саранск. Ледовый дворец. 1478 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «АЛТАЙ» Барнаул -

6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 - Юнышев (04:41), 2:0 - Дубинин (Абозин, Саразов, 06:00), 3:0 - Саразов (Абозин, Дубинин, 15:27), 3:1 - Соболев (Янцен, Саломатов, 21:07, +1), 4:1 - Цыпнятов (Нефедов, Закурин) (32:21), 4:2 - Саломатов (Евстифеев, Янцен, 41:12), 5:2 - Закурин (Бельский, Цыпнятов, 44:31, +1), 6:2 - Саразов (Кружилин, 49:22).

Не реализовал буллит: Соболев (38:44, при счете 4:1, мимо ворот).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Кружилин, Абозин - Саразов - Дубинин, Гордин - Бельский, Цыпнятов - Нефедов - Закурин, Горячев - Цицаров, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Петраков - Ситнов, Медведев - Швейкин - Колычев.

«Алтай»: Зубарев, Угаров - Стребков, Локтев - Соболев - Ковязин, Абрамов - Южанинов, Янцен - Евстифеев - Саломатов, Вяткин - Хафизов, Градусов - Попов - Тузов, Сурков - Вопилов - Шубович.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 10 (0+4+6) - «Алтай» 20 (14+2+4).

3 декабря. Саранск. Ледовый дворец. 1957 зрителей.