Интернет-террористы заминировали мэрию Саранска

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24 ноября интернет-террористы добрались до муниципальных властей. В 14 часов 30 минут в дежурную часть МВД по РМ позвонил руководитель одного из отделов Администрации Саранска. Мужчина рассказал, что на его электронную почту пришло письмо о заложенной в здании бомбе, которая будет приведена в действие в 16 часов дистанционным способом.
На место незамедлительно выехали сотрудники органов внутренних дел, а также экстренных служб. Здание администрации оцепили, сотрудников - около 100 человек - эвакуировали. Учреждение было обследовано кинологами с собаками, подозрительных предметов не обнаружено. В настоящее время устанавливается личность интернет-террориста, отправившего письмо.
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