Махинация обошлась адвокату в 70 тысяч рублей штрафа

Бывший работник прокуратуры Ковылкинского района, ныне являющийся адвокатом Пензенской коллегии адвокатов 52-летний Николай Межин признан судом виновным в покушении на мошенничество. Защитник пообещал клиентке отмазать ее от уголовного преследования за 100 тысяч рублей. При этом часть денег, по словам Межина, должна была пойти сотрудникам полиции, но на самом деле давать взятку он никому не собирался, а хотел прикарманить всю наличность себе.

В апреле 2017 года адвокат Николай Межин представлял интересы жительницы Рузаевского района. Женщина допрашивалась в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, и ничего страшного ей не грозило. Однако адвокат заявил клиентке, что при неблагоприятном исходе и ей наказания не избежать. Напуганная женщина не знала, что ей делать, и просила защитника помочь. Ушлый юрист с большим стажем работы в правоохранительных органах заявил, что видит в этой ситуации только один выход - дать денег сотрудникам полиции.

Межин попросил у местной жительницы 100 тысяч рублей, половину денег он обещал передать полицейским в качестве взятки, а другие 50 тысяч взять за хлопоты себе.

Клиентка согласилась, правда, заподозрила, что адвокат темнит, и обратилась к сотрудникам УФСБ России по Мордовии. Оперативники снабдили женщину специальными купюрами, которые предназначались для передачи адвокату. Передача денег и разговоры между адвокатом и клиенткой отныне проходили под контролем оперативников спецслужбы. Как итог - во время передачи денег появились сотрудники УФСБ по РМ и с поличным задержали Межина.

В отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В суде вину в совершенном преступлении Межин признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.