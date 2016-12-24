Среди заключенных - 80% верующих

Трехдневный образовательный семинар «Просвещение без границ» для духовенства, взаимодействующего с Федеральной службой исполнения наказаний России, прошёл в Саранске. Мероприятие состоялось по инициативе Мордовского республиканского общественного фонда поддержки духовной культуры «Возрождение» и Исламского культурного центра. Проект создан на средства Фонда президентских грантов и имеет целью совершенствование религиозной и правовой компетентности священнослужителей для наиболее эффективной работы по духовно-нравственному просвещению осужденных и формированию у них уважительного отношения к обществу и государству. Ведь не секрет, что, выходя на свободу, бывшие заключенные находятся в группе риска, так как являются целевой аудиторией работы пропагандистов от экстремизма самых разных мастей. За колючей проволокой именно религия даёт сидельцам стимул перевоспитаться, а правильное понимание духовных основ всех традиционных конфессий удерживает от необдуманных поступков после освобождения.

Пленарное заседание семинара «Просвещение без границ» прошло в актовом зале Национальной библиотеки им. Пушкина и собрало представителей духовенства, правозащитников, сотрудников ФСИН, специалистов органов государственной власти и местного самоуправления. Встречу открыл муфтий Центрального духовного управления мусульман Мордовии Фагим-Хазрат Шафиев. Он подчеркнул, что важность духовной составляющей в перевоспитании осужденных сложно переоценить. И сейчас фиксируется стойкое снижение количества нарушений у верующих заключённых, которых, по данным ФСИН, более 80%.

Представленный видеоролик подтвердил слова муфтия: работа священнослужителей за колючей проволокой позволяет подготовиться к жизни на свободе и не вернуться к тюремной баланде. Минимум два раза в месяц колонию навещают имамы и православные священники, которые не только проводят духовные беседы, но и следят за соблюдением конституционных прав заключённых. Их нарушения сегодня фиксируются все реже - в каждой колонии, где присутствует мусульманская община, действует мечеть или оборудована молельная комната. Имамы распространяют религиозную литературу - более тысячи наименований духовных книг, рекомендованных Центральным духовным управлением мусульман России. Регулярно проводятся конкурсы чтецов Корана. Налажено взаимодействие муфтиев ЦДУМ с представителями РПЦ. В интервью осужденные благодарили своих духовных наставников и рассказывали, как помогает вера в адаптации к дальнейшей нормальной жизни.

Министр культуры и национальной политики РМ Анатолий Чушкин выразил благодарность за работу всем участникам семинара и напомнил, что помимо представителей Мордовии в нем принимают участие коллеги из Крыма, Адыгеи, Татарстана и многих других регионов. «Руководство Федеральной службы исполнения наказаний делает всё, чтобы максимально обеспечить духовное окормление всех верующих», - подтвердил представитель УФСИН по РМ Сергей Семиков.

Уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Лёвин рассказал, что, несмотря на работу с большим количеством жалоб от заключённых, к нему пока не поступило ни одной жалобы, которая бы касалась невозможности отправления религиозных и обрядовых действий в колониях на территории республики. По всей видимости, именно такой удачный опыт и должен быть перенят делегатами от других регионов, которые посетили семинар в Мордовии. Валерий Лёвин также выразил общее мнение, что именно разностороннее развитие человека, посещение им культурных мероприятий, чтение книг, прикосновение к прекрасному в мире искусства, становление человека как культурной личности являются гарантией уважения к закону и неприемлемости всякого зла.

После пленарного заседания духовники, работающие с осужденными, отправились в учебную аудиторию. В течение двух дней лекторы - юристы, члены общественных наблюдательных комиссий, психологи - знакомили собравшихся с законодательной базой, касающейся пенитенциарной системы, рассказывали об адвокатском опыте общения со спецконтингентом и о соблюдении прав человека в местах лишения свободы. По завершении теоретических занятий в формате круглого стола духовники обменялись накопленным опытом, выступив с докладами и презентациями.

В третий день семинара состоялось посещение группой делегатов и представителей республики нескольких исправительных учреждений, подведомственных УФСИН России по РМ.