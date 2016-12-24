«Обнальщики» вывели в теневой оборот более 1 миллиарда рублей

В МВД по РМ обсудили результаты борьбы с организованной преступностью, раскрытие убийств времен криминальных войн между группировками, пресечение экономических преступлений и противодействие наркоторговле.



Похищали продукцию с «Рузхиммаша» и «Лисмы»

«В этом году особое внимание мы обращаем на выявление и пресечение организованных преступных групп, действующих в сфере экономики, - говорит заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по РМ Максим Левин. - Окончены расследованием уголовные дела по 15 преступлениям, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Расследуются уголовные дела в отношении более 60 участников 7 организованных групп в сфере экономики.

В результате проведения совместной крупномасштабной спецоперации с участием МВД России, СУСК России и МВД по РМ возбуждено уголовное дело в отношении межрегионального преступного сообщества с коррупционными связями. Его участники организовали проведение азартных игр в Мордовии, Москве и других регионах. Только в нашей республике игровые автоматы под видом лотерейных терминалов располагались в 100 магазинах и торговых точках! В состав структурного звена, действующего в Мордовии, входили ранее судимые бывшие члены группировки «Химмаш».

Выявлена деятельность трех организованных групп общей численностью 34 человека. Они специализировались на хищении готовой продукции и материалов с бюджето- и градообразующих предприятий республики - «Рузхиммаша», «Лисмы», в том числе осуществляющих деятельность по реализации оборонно-промышленного заказа.

Обезврежены две межрегиональные преступные группы, специализировавшиеся на проведении незаконных финансовых операций, организовавшие в регионе «обнальные» площадки. В состав групп входили 18 участников из Мордовии, соседних регионов, Москвы и Казани. Сумма обналиченных денег, выведенных из легального безналичного в теневой наличный оборот, составила более 1 миллиарда рублей!

В Мордовии зафиксирован рост наркопреступлений

«По итогам 10 месяцев этого года в Мордовии на 11% увеличилось количество выявленных наркопреступлений, - заявил начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Сергей Чугунов. - В суд в этом году направлены уголовные дела в отношении 348 человек.

Впервые в нашем регионе направлено в суд уголовное дело по статье «Участие в преступном сообществе» в отношении 9 участников межрегиональной организованной преступной группы, причастной к незаконному сбыту синтетических наркотиков в Мордовии. Обвинение в незаконном сбыте, а также легализации денег, полученных преступным путём, предъявлено 7 жителям Мордовии и 2 уроженцам Омской области.

Как показывает проводимый нами анализ, в этом году республику все чаще стали посещать иногородние сбытчики. Нам удалось провести ряд значимых оперативных комбинаций. Так, пресечена деятельность двух жителей Ярославской области, организовавших канал поставки наркотиков в Мордовию. Во время проведения оперативных мероприятий изъято около 150 граммов наркотиков. Задержаны трое жителей Нижегородской области, занимавшихся торговлей «синтетикой». Вес изъятого зелья составил около 500 граммов. Кроме того, в Саранске задержан житель Хабаровска, приехавший в республику для продажи оптовой партии наркотика и развития нового интернет-магазина. У него также изъято более 500 граммов наркотиков. В сентябре этого года нами возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Участие в преступном сообществе».



«Работа в отношении преступных сообществ продолжается»

«По итогам работы за январь - октябрь этого года правоохранительными органами Мордовии расследованы уголовные дела по 24 преступлениям, совершенным организованными преступными группами, - рассказал начальник Управления уголовного розыска МВД по РМ Игорь Филичкин. - Больше всего совершено телефонных мошенничеств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в составе преступного сообщества. Кроме того, фигурируют незаконная организация и проведение азартных игр, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, незаконный оборот оружия, бандитизм, разбойные нападения.

К уголовной ответственности привлечены 48 участников организованных групп и преступных сообществ, уголовные дела в отношении которых направлены в суд. Возобновлены уголовные дела по 8 преступлениям категории прошлых лет, в том числе по фактам бандитизма, убийства, вымогательств, мошенничеств и кражи.

Продолжается работа в отношении преступных сообществ «Химмаш», «Центр», «Юго-запад», в частности, по розыску участников и раскрытию преступлений категории прошлых лет. Так, в Саранске задержан бывший участник группировки «Центр». Уголовное дело по двум фактам вымогательства в особо крупном размере в отношении его направлено на проверку в прокуратуру.

За умышленное убийство, совершённое в 2002 году, Верховным судом Мордовии с участием присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор участнику преступного сообщества «Химмаш», назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Во взаимодействии с СУ СК РФ по РМ и отделом Росгвардии по РМ проведена специальная операция по задержанию трёх бывших участников преступного сообщества «Юго-запад», причастных к совершению в 2002 году убийства участника противоборствующей группировки.

Кроме того, основные усилия в этом году направлены на окончательное разобщение преступного сообщества «Химмаш». Уголовное дело в отношении лидеров и активных участников сейчас рассматривается в Верховном суде Мордовии. Принимаются меры по недопущению формирования на территории региона организованных групп, в том числе сформированных по этническому принципу, также являющихся представителями воровского сообщества».

«Раскрытию преступлений прошлых лет уделяется особое внимание, поскольку такая работа крайне важна для обеспечения принципа неотвратимости наказания независимо от того, сколько времени прошло с момента совершения преступления, - отметил руководитель отдела криминалистики Следственного управления Сергей Федонин. - Для эффективного взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, в Следственном управлении, а также в каждом следственном подразделении работают аналитические группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Такая работа представителей регионального МВД приносит результаты. Так, в этом году сотрудниками Следственного управления по республике расследовано 14 преступлений по уголовным делам, совершенным в прошлые годы. Окончены с направлением в суды республики уголовные дела об убийствах, произошедших в республике в 1995-м и 2006 годах. В производстве следователей управления сейчас находятся уголовные дела по убийствам, которые были совершены с 1995-го по 2013 год, а также уголовное дело по факту бандитизма».