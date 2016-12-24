Газовый «клондайк»

Прокатившаяся по России волна трагедий со взрывами газа в жилых домах резко подстегнула активность частных фирм, предлагающих людям проверку газового оборудования в квартирах. Вот и по Саранску сейчас промышляют частные гастролеры, навязывающие обеспокоенным горожанам свои услуги по баснословным расценкам. В редакцию нашего еженедельника позвонила жительница Саранска и рассказала свою «газовую историю».

- Примерно неделю назад мне позвонили в дверь, - рассказывает Мария Ивановна. - На пороге я увидела мужчину лет 30, он как раз выходил от соседки. Представился работником газовой службы. Мужчина показал мне красную корочку. На удостоверении было написано «Газовая служба», внизу стояла печать Санкт-Петербурга, номер удостоверения - 13. Это показалось мне странным. Я еще подумала: им что, в Петербурге в первый раз выдали эти удостоверения или в организации так мало специалистов? Но лишних вопросов задавать все же не стала. Молодой человек тем временем начал свой опрос: «Когда у вас в последний раз проверяли газовое оборудование? Есть ли у вас газовый счетчик?». В итоге он объявил, что мне необходимо поменять газовый шланг и установить новый счетчик. Надо так надо. Интересуюсь стоимостью. Озвученные суммы меня поразили: замена шланга вместе с установкой стоит 1500 рублей, установка газового счетчика - 5500.

- Почему так дорого? - интересуюсь у представителя газовой службы.

- Сейчас все подорожало, - отвечает мужчина.

Дорого, конечно. Но я, пенсионерка, подумала, пусть лучше установят сами, чем я потом по магазинам буду бегать искать нужный газовый шланг. В итоге я согласилась. Но, как оказалось, он просто собирал заказы. Этот газовик вписал мои данные (адрес и телефон) в свой журнал, а потом позвонил исполнителю работ. Буквально через полчаса приходит мастер. Он уверенно подходит к газовой плите, перекрывает газ, начинает все двигать, снимает старый шланг… И тут домой возвращается мой сын. Он поинтересовался, из какой они компании.

- Из частной, - последовал ответ. - Да сейчас все компании частные, и Газпром тоже.

Сын сказал, что расценки очень высокие и мы не нуждаемся в их услугах. В итоге нам вернули прежний шланг.

Позже я позвонила в справочную по ремонту газового оборудования и поинтересовалась расценками. У них установка нового шланга обойдется в 350 рублей - сюда включены стоимость самого шланга и работа по установке. Это не 1500 рублей. Разница очень большая! А счетчик наши газовики и установят за 2600, то есть почти в 2 раза дешевле! Меня, человека с высшим образованием, с 40-летним стажем работы, оказалось очень легко провести! Спасибо, сын вовремя вернулся! Я позвонила соседям по подъезду, родственникам и рассказала эту историю. Знаю, что на подъездах многих домов висит объявление о проверке газового оборудования. Хочется предупредить жителей Саранска, чтобы они не попадались на удочку этих газовиков из Санкт-Петербурга! Было бы хорошо, если бы наша газовая служба провела хотя бы профилактическую разъяснительную беседу с людьми, ведь после таких горе-газовиков нет желания открывать дверь и настоящей газовой службе. Как узнать, что пришли настоящие газовики, а не частные шустрилы?

- Кстати, несколько дней назад встречаю женщину из соседнего дома, так вот она чуть не плачет, - продолжает свой рассказ Мария Ивановна. - Оказывается, ей поменяли газовый шланг за 1500 рублей. Причем меняли такие же «газовики» из Санкт-Петербурга! Чем-то она осталась недовольна - то ли стоимостью услуг, то ли работой. Она позвонила по указанному в квитанции номеру мобильного телефона, а в ответ услышала только хихиканье. Конечно, деньги теперь ей не вернуть, ведь она добровольно отдала их за работу. Поэтому я специально позвонила в вашу газету, чтобы предупредить горожан: будьте бдительны!